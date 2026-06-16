Впервые за 400 лет: километровый космический объект находится опасно близко к Земле (фото)

Крупный астероид вскоре совершит самое близкое сближение с нашей планетой примерно с 1600 года. В следующий раз он будет еще ближе, но это событие произойдет через 100 лет.

27 июня 2026 года произойдет событие, которое, как говорят ученые из NASA, происходит примерно раз в 10 лет. Потенциально опасный астероид 152637 (1997 NC1) совершит самое близкое сближение с нашей планетой за последние 400 лет. Он будет находится на расстоянии 2 565 600 километров и этого достаточно, чтобы увидеть космический камень в любительские телескопы, пишет IFLScience.

Астероиды, размер которых превышает 140 метров, считаются потенциально опасными для Земли. Столкновение таким космическим камнем может вызвать масштабный катаклизм. Но пока что ученые из NASA говорят, что в ближайшие 100 лет ни один известный крупный астероид не должен врезаться в Землею.

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Обнаруженный в 1997 году астероид 152637 (1997 NC1) считается потенциально опасным, хотя расчеты траектории его движения показывают, что он не должен столкнуться с нашей планетой. В то же время он иногда подлетает на близкое по космическим меркам расстояние к Земле. Самое близкое сближение 152637 (1997 NC1) с Землей, как минимум с 1600 года, ожидается 27 июня 2026 года. Этот астероид будет находится на расстоянии 2 565 600 километров от нашей планеты. Это примерно 6,5 расстояний от Земли до Луны.

Астероид 152637 (1997 NC1). На него указывает стрелка Фото: NASA

Ученые говорят, что астероиды такого размера подлетают к Земле так близко примерно раз в 10 лет. В следующий раз 152637 (1997 NC1) будет находиться еще ближе к нам, на расстоянии примерно 2 400 000 километров от Земли, но это произойдет только 28 июня 2133 года.

Наблюдения за астероидом показывают, что он большой, но размер камня сложно оценить только по количеству отражаемого им солнечного света. Тем не менее ученые считают, что ширина астероида составляет как минимум 900 метров, но он может иметь размер в 1,5 километра.

Астрономы из NASA хотят провести наблюдение за астероидом во время его сближения с нашей планетой, чтобы выяснить его истинный размер и определить другие характеристики.

Ученые считают, что этот астероид можно будет увидеть в ночном небе с помощью любительского телескопа. Хотя яркая Луна может этому помешать.

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