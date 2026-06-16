Венера исчезнет с неба в рамках редкого события: это произойдет при свете дня

После своего "танца" с Юпитером в начале этого месяца Венера снова оказывается в центре внимания. В среду, 17 июня, растущая Луна в форме серпа закроет сияющую планету днем.

Редкое явление смогут воочию увидеть жители 48 континентальных штатов США, больше части Канады, а также некоторых стран на северо-востоке Южной Америки, пишет Sky&Telescope.

Планетарные затмения — редкое и незабываемое событие, даже когда Солнце светит. В это время Луне будет 3,1 дня, и она будет освещена на 11%. К счастью, ее солнечное угловое расстояние составит 38°, что достаточно далеко от Солнца, чтобы комфортно наблюдать за ней, не опасаясь бликов или возможного повреждения глаз. Поскольку лунный серп будет относительно тонким, придется немного постараться, чтобы его найти. Постарайтесь найти место, где Солнце будет закрыто зданием или деревом. Таким образом, найти Луну будет не только проще, но вы также сможете насладиться затмением в тени.

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Под безоблачным небом Венеру относительно легко заметить без оптических приборов, если вы точно знаете, куда смотреть. В данном случае, учитывая ее близость к Луне, это будет намного проще.

Найдите Луну и посмотрите чуть левее от нее — вы увидите вспышку белого света, мерцающую на фоне голубого неба. Или, если хотите, достаньте бинокль и направьте его на Луну. В течение часа или двух до и после затмения Венера будет светить близко к Луне в том же поле зрения.

Покрытая плотными облаками, Венера отражает около 75% солнечного света. Сравните это с каменистой, безоблачной Луной, которая отражает всего 12% солнечного света. Многовековое выветривание и удары микрометеоритов существенно затемнили её поверхность.

Более того, Венера, конечно же, находится ближе к Солнцу и, следовательно, освещается Солнцем гораздо ярче, чем Луна. Разница в яркости поверхности между двумя небесными телами поразительна и очень заметна в бинокль и телескоп.

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