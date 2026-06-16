Венера зникне з неба в межах рідкісної події: це відбудеться за денного світла

Після свого "танцю" з Юпітером на початку цього місяця Венера знову опиняється в центрі уваги. У середу, 17 червня, молодий Місяць у формі серпа закриє сяйну планету вдень.

Це рідкісне явище зможуть побачити на власні очі мешканці 48 континентальних штатів США, більшої частини Канади, а також деяких країн на північному сході Південної Америки, пише Sky&Telescope.

Планетарні затемнення — рідкісна й незабутня подія, навіть коли Сонце світить. У цей час Місяцю буде 3,1 дня, і він буде освітлений на 11%. На щастя, її сонячна кутова відстань становитиме 38°, що досить далеко від Сонця, щоб комфортно спостерігати за нею, не побоюючись відблисків або можливого пошкодження очей. Оскільки місячний серп буде відносно тонким, доведеться трохи постаратися, щоб його знайти. Спробуйте знайти місце, де Сонце буде закрите будівлею або деревом. Таким способом знайти Місяць буде не тільки простіше, але ви також зможете насолодитися затемненням у тіні.

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Під безхмарним небом Венеру відносно легко помітити без оптичних приладів, якщо ви точно знаєте, куди дивитися. У цьому випадку, з огляду на її близькість до Місяця, це буде набагато простіше.

Знайдіть Місяць і погляньте трохи лівіше від нього — ви побачите спалах білого світла, що мерехтить на тлі блакитного неба. Або, якщо хочете, візьміть бінокль і наведіть його на Місяць. Протягом години або двох до і після затемнення Венера світитиметься поруч із Місяцем у тому ж полі зору.

Вкрита щільними хмарами, Венера відбиває приблизно 75% сонячного світла. Порівняйте це з кам’янистим, безхмарним Місяцем, який відбиває лише 12% сонячного світла. Багатовікове вивітрювання та удари мікрометеоритів суттєво затемнили її поверхню.

Ба більше, Венера, звісно ж, розташована ближче до Сонця і, отже, освітлюється Сонцем набагато яскравіше, ніж Місяць. Різниця в яскравості поверхні між цими двома небесними тілами разюча і дуже помітна у бінокль та телескоп.

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