Вперше за 400 років: кілометровий космічний об'єкт знаходиться небезпечно близько до Землі (фото)

Великий астероїд незабаром здійснить найближче зближення з нашою планетою приблизно з 1600 року. Наступного разу він буде ще ближче, але це відбудеться через 100 років.

27 червня 2026 року відбудеться подія, яка, як стверджують вчені з NASA, трапляється приблизно раз на 10 років. Потенційно небезпечний астероїд 152637 (1997 NC1) здійснить найближче зближення з нашою планетою за останні 400 років. Він буде знаходитися на відстані 2 565 600 кілометрів, і цього достатньо, щоб побачити космічний камінь в аматорські телескопи, пише IFLScience.

Астероїди, розмір яких перевищує 140 метрів, вважаються потенційно небезпечними для Землі. Зіткнення з таким космічним каменем може спричинити масштабний катаклізм. Але поки що вчені з NASA стверджують, що найближчі 100 років жоден відомий великий астероїд не повинен зіткнутися із Землею.

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Виявлений у 1997 році астероїд 152637 (1997 NC1) вважається потенційно небезпечним, хоча розрахунки траєкторії його руху показують, що він не повинен зіткнутися з нашою планетою. Водночас він іноді наближається до Землі на відстань, яка є близькою за космічними мірками. Найближче зближення 152637 (1997 NC1) із Землею, принаймні з 1600 року, очікується 27 червня 2026 року. Цей астероїд буде знаходитися на відстані 2 565 600 кілометрів від нашої планети. Це приблизно 6,5 відстаней від Землі до Місяця.

Астероїд 152637 (1997 NC1). На нього вказує стрілка Фото: solar-system

Вчені зазначають, що астероїди такого розміру наближаються до Землі на таку відстань приблизно раз на 10 років. Наступного разу 152637 (1997 NC1) буде знаходитися ще ближче до нас, на відстані приблизно 2 400 000 кілометрів від Землі, але це відбудеться лише 28 червня 2133 року.

Спостереження за астероїдом показують, що він великий, але розмір каменю важко оцінити лише за кількістю сонячного світла, яке він відбиває. Проте вчені вважають, що ширина астероїда становить щонайменше 900 метрів, але він може мати розмір 1,5 кілометра.

Астрономи з NASA хочуть провести спостереження за астероїдом під час його зближення з нашою планетою, щоб з’ясувати його справжній розмір і визначити інші характеристики.

Вчені вважають, що цей астероїд можна буде побачити в нічному небі за допомогою аматорського телескопа. Хоча яскравий Місяць може цьому завадити.

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