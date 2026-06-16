Китай відправив космічну місію вартістю 538 млрд доларів до звичайного каменю

Нове дослідження показало, що астероїд Камоалева, який тривалий час вважався уламком Місяця, може виявитися звичайним космічним каменем. До нього навіть вирушив китайський космічний апарат "Тяньвень-2".

Дослідники припускають, що Камоалева є звичайним космічним каменем — уламком далекого сімейства астероїдів. Цей камінь зазнав вивітрювання настільки, що його поверхня стала схожою на місячну, пише Space Daily.

Ще 7 червня, після 13-місячного польоту, китайський апарат "Тяньвень-2" вийшов на орбіту Камоалеви. Найближчими днями має відбутися збір зразків астероїда. Ця місія має покласти край суперечкам щодо походження уламка, коли його зразки будуть доставлені на Землю.

Вперше Камоалева була виявлена у 2016 році в рамках проекту Pan-STARRS на Гаваях. Астероїд є квазісупутником, який обертається навколо Сонця, але при цьому залишається на досить близькій відстані від Землі. Його діаметр становить приблизно від 40 до 100 метрів, він робить один оберт навколо своєї осі за 28 хвилин.

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У 2021 році астрономи повідомили, що світло, відбите від нього, більше відповідає місячним силікатам, ніж будь-якому поширеному типу астероїдів, і має незвичайний додатковий червоний відтінок. Ця схожість стала поштовхом до ідеї про місячний фрагмент. Дослідження 2024 року пішло далі, запропонувавши конкретне місце народження: молодий кратер Джордано Бруно на зворотному боці Місяця, з якого удар міг викинути уламки на орбіту, подібну до земної.

У статті, опублікованій у журналі Nature Communications, велика міжнародна група дослідників із Китайської академії наук знову розглянула це питання.

Дослідники повторно проаналізували спектр астероїда та визначили ключову смугу поглинання на довжині хвилі 1,001 мікрометра — значення, яке, за їхніми словами, відповідає не місячному матеріалу, а LL-хондритам — поширеному типу кам'яних метеоритів.

Очікується, що "Тяньвень-2" збере зразки з Камооалева та відправить капсулу назад на Землю у 2027 році, після чого космічний апарат вирушить у пояс астероїдів до іншого цікавого об’єкта. Апарат вивчить активний астероїд 311P/PanSTARRS, у якого кілька разів виникали кометоподібні хвости.

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