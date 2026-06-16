Китай отправил космическую миссию за $538 млрд к обычному камню

Новое исследование показало, что астероид Камоалева, долгое время считался обломком Луны, может оказаться обычным космическим камнем. К нему даже отправился китайский космический аппарат “Тяньвэнь-2”.

Исследователи предполагают, что Камоалева является обычным космическим камнем – фрагментом далекого семейства астероидов. Этот камень подвергся выветриванию до такой степени, что его поверхность стала похожа на лунную, пишет Space Daily.

Еще 7 июня, после 13-месячного полета, китайский аппарат “Тяньвэнь-2” вышел на орбиту Камоалевы. На днях должен произойти сбор образцов астероида. Эта миссия должна положить конец спорам о происхождении обломка, когда его образцы будут доставлены на Землю.

Впервые Камоалева была обнаружена в 2016 году в рамках проекта Pan-STARRS на Гавайях. Астероид представляет собой квазиспутник, который вращается вокруг Солнца, но при этом остается на достаточно близком расстоянии от Земли. Его диаметр составляет примерно от 40 до 100 метров, он совершает один оборот вокруг своей оси за 28 минут.

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В 2021 году астрономы сообщили, что отраженный от него свет больше соответствует лунным силикатам, чем любому распространенному типу астероидов, с необычной дополнительной краснотой. Это сходство послужило толчком к идее лунного фрагмента. Исследование 2024 года пошло дальше, предложив конкретное место рождения: молодой кратер Джордано Бруно на обратной стороне Луны, из которого удар мог выбросить обломки на орбиту, подобную земной.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, большая международная группа исследователей из Китайской академии наук вновь рассмотрела этот вопрос.

Исследователи повторно проанализировали спектр астероида и определили ключевую полосу поглощения на длине волны 1,001 микрометра, значение, которое, по их словам, соответствует не лунному материалу, а LL-хондритам — распространенному типу каменных метеоритов.

Ожидается, что «Тяньвэнь-2» соберет материал с Камооалева и отправит капсулу обратно к Земле в 2027 году, после чего космический аппарат направится в пояс астероидов к другому любопытному объекту. Аппарат изучит активный астероид 311P/PanSTARRS, у которого несколько раз возникали кометоподобные хвосты.

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