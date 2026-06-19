Знаменитая "Розовая планета" скрывала соленый сюрприз: такого еще не видели, это другой мир

Новое исследование GJ504b, которая вообще может быть и не планетой, помогло выяснить ее возраст, а также химический состав атмосферы. И тут астрономов ожидал сюрприз.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы выяснили, что известная "Розовая планета" имеет облака, состоящие из соли. Таких облаков еще никогда не видели, хотя теории предполагали, что они могут существовать. Также ученые смогли уточнить возраст и массу странного мира, который может быть вообще не планетой. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет Space.

"Розовая планета", официально известная как GJ504b, была обнаружена в 2013 году. Объект имеет розовый оттенок, а потому получил такое название. Этот мир вращается вокруг похожей на Солнце звезды на расстоянии примерно 57 световых лет от нас. Изначально считалось, что масса этой планеты примерно в 4 раза больше, чем у Юпитера, а возраст составляет около 160 миллионов лет. Новые данные показывают, что этот объект имеет другую массу, иной возраст и вообще, может быть это не планета.

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Авторы исследования пришли к выводу, что GJ504b – это скорее компаньон планетарной массы. То есть это объект размером с планету, которой вращается вокруг звезды. Ученые говорят, что это может очень огромная планета класса газовый гигант или же коричневый карлик, то есть неудавшаяся звезда, у которой в ядре не был запущен термоядерный синтез водорода.

Новые данные показали, что GJ504b имеет возраст примерно от 2,5 до 4 миллиардов лет, а масса этого мира в 25 раз превышает массу Юпитера. Возраст удалось оценить благодаря температуре, которая составляет 290 градусов Цельсия. Это очень холодно как для газовых гигантов, так и для коричневых карликов. По мере старения этих объектов их температура снижается, хотя изначально они формируются в температура в тысячи градусов Цельсия.

Ученые говорят, что "Розовая планета" – это самый холодный компаньон планетарной массы из всех известных Фото: space.com

Ученые говорят, что "Розовая планета" – это самый холодный компаньон планетарной массы из всех известных.

Во время исследования ученые смогли определить химический состав GJ504b и обнаружили то, чего раньше не видели. Новые данные показывают, что атмосфера "Розовой планеты" состоит из водяного пара, углекислого газа, метана и аммиака.

Но самое главное астрономы обнаружили облака, состоящие из соли, которые теоретически могут существовать в атмосферах других миров, но их еще никогда не видели.

Согласно теории, соляные облака представляют собой своего рода промежуточный вариант в атмосферах планет. На Земле облака состоят из воды, а на Юпитере — из аммиака, в то время как на гораздо более горячих мирах могут образовываться облака из силикатов. Но там, где слишком горячо для формирования облаков из воды или аммиака и слишком холодно для формирования облаков из силикатов, могут возникать соляные облака.

Ученые говорят, что нужно еще определить, чем является GJ504b: планетой или же коричневым карликом? Эта загадка может решена в ходе дальнейших исследований.

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