Знаменита "Рожева планета" приховувала солоний сюрприз: такого ще не бачили, це інший світ
Нове дослідження GJ504b, яка, можливо, взагалі не є планетою, допомогло з’ясувати її вік, а також хімічний склад атмосфери. І тут на астрономів чекав сюрприз.
За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи з’ясували, що відома "Рожева планета" має хмари, які складаються з солі. Таких хмар ще ніколи не бачили, хоча теорії припускали, що вони можуть існувати. Також вчені змогли уточнити вік і масу дивного світу, який, можливо, взагалі не є планетою. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.
"Рожева планета", офіційно відома як GJ504b, була виявлена у 2013 році. Об'єкт має рожевий відтінок, тому й отримав таку назву. Цей світ обертається навколо зірки, схожої на Сонце, на відстані приблизно 57 світлових років від нас. Спочатку вважалося, що маса цієї планети приблизно в 4 рази більша, ніж у Юпітера, а вік становить близько 160 мільйонів років. Нові дані показують, що цей об’єкт має іншу масу, інший вік і, можливо, це взагалі не планета.
Автори дослідження дійшли висновку, що GJ504b — це, скоріше за все, супутник з планетною масою. Тобто це об’єкт розміром з планету, який обертається навколо зірки. Вчені зазначають, що це може бути або дуже велика планета класу газового гіганта, або ж коричневий карлик, тобто зірка, що не сформувалася, у ядрі якої не відбувся термоядерний синтез водню.
Нові дані показали, що вік GJ504b становить приблизно від 2,5 до 4 мільярдів років, а маса цього світа в 25 разів перевищує масу Юпітера. Вік вдалося оцінити завдяки температурі, яка становить 290 градусів Цельсія. Це дуже холодно як для газових гігантів, так і для коричневих карликів. У міру старіння цих об’єктів їхня температура знижується, хоча спочатку вони формуються при температурі в тисячі градусів Цельсія.
Вчені стверджують, що "Рожева планета" — це найхолодніший супутник з планетної маси серед усіх відомих.
Під час дослідження вчені змогли визначити хімічний склад GJ504b і виявили те, чого раніше не бачили. Нові дані свідчать, що атмосфера "Рожевої планети" складається з водяної пари, вуглекислого газу, метану та аміаку.
Але найголовніше — астрономи виявили хмари, що складаються з солі, які теоретично можуть існувати в атмосферах інших світів, але їх ще ніколи не бачили.
Згідно з теорією, соляні хмари є своєрідним проміжним варіантом в атмосферах планет. На Землі хмари складаються з води, а на Юпітері — з аміаку, тоді як на набагато гарячіших світах можуть утворюватися хмари з силікатів. Але там, де занадто гаряче для утворення хмар з води чи аміаку і занадто холодно для утворення хмар із силікатів, можуть виникати соляні хмари.
Вчені зазначають, що ще потрібно з’ясувати, чим є GJ504b: планетою чи коричневим карликом? Ця загадка може бути розгадана в ході подальших досліджень.
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