Вчені протягом 13 років надсилали радіосигнали на супутник Юпітера Європа і отримали відповідь

Наймасштабніше радіолокаційне дослідження крижаного світу надало нову інформацію, яка допоможе підтвердити наявність океану та, можливо, позаземного життя.

Астрономи представили результати дослідження одного з головних супутників Юпітера — Європи — за допомогою радіохвиль. Дані було зібрано у період з 2011 по 2024 рік. Результати, представлені на 248-й конференції Американського астрономічного товариства, показують, що спосіб розсіювання радіохвиль на поверхні Європи суттєво відрізняється від того, що спостерігається на кам’янистих планетах. Це дослідження допоможе космічним апаратам, які зараз летять до супутників Юпітера, підтвердити або спростувати наявність на Європі підземного океану та, можливо, позаземного життя, пише Gizmodo.

Юпітер, найбільша планета Сонячної системи, має 101 супутник. Але особливий інтерес для астрономів становлять супутники Європа, Ганімед і Каллісто. Вважається, що під крижаною корою цих світів знаходиться підземний океан, у якому, можливо, існують умови для розвитку позаземного життя. Зараз до цих супутників летять космічні апарати Europa Clipper і JUICE для їхнього детального вивчення. Дані нового дослідження допоможуть апаратам максимально ефективно використати час, відведений на вивчення Європи.

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Наймасштабніше радіолокаційне дослідження крижаного світу надало нову інформацію, яка допоможе підтвердити наявність океану та, можливо, позаземного життя Фото: NASA/ JPL-Caltech

За словами вчених, востаннє масштабне радіолокаційне дослідження Європи проводилося у період з 1980-х до 1990-х років. Однак це нове дослідження є найбільшим на сьогодні, адже спостереження за допомогою радіотелескопів охоплюють більшу частину території супутника Європи. Хоча нові дані загалом узгоджуються з тим, що було відомо раніше, вчені отримали й нову інформацію.

Астрономи стверджують, що існує лише обмежена кількість геологічних особливостей, які можуть дати уявлення про те, що знаходиться в надрах Європи. І тут на допомогу приходять радіохвилі, які можуть проникати глибоко в лід і передавати інформацію про його внутрішню структуру та чистоту.

Наприклад, під час дослідження вчені з’ясували, що радіолокаційне альбедо Європи — показник того, наскільки яскравим здається супутник у радіодіапазоні — набагато вищий, ніж у планет і кам’янистих світів. Спосіб розсіювання радіосигналу Європою нагадує характерну ознаку багаторазового розсіювання всередині чистого пористого льоду.

Крім того, вчені підтвердили, що яскравість Європи в радіодіапазоні залишалася більш-менш постійною навіть при зміні кута спостереження між передавачем, Європою та приймачем. Ця тенденція дозволила встановити нову межу прозорості льоду Європи і, отже, визначити, наскільки глибоко під поверхню зможуть проникати радари майбутніх апаратів, що досліджуватимуть Європу.

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