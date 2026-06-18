Марсохід NASA пробіг марафон на Марсі: три причини, чому це складно зробити людині

Марсохід Perseverance подолав відстань у 42,2 кілометра на Марсі, тобто можна сказати, що він "пробіг" марафонську дистанцію, хоча й не за допомогою ніг, а коліс. Людині повторити це досягнення буде дуже непросто.

Perseverance завершив проходження марафонської дистанції на Марсі, повідомили вчені з NASA. Після приземлення на Червоній планеті в лютому 2021 року колісний робот подолав 42,2 кілометра по пересіченому ландшафту Марса. Оскільки NASA планує в майбутньому відправити астронавтів на Марс і навіть створити там базу, виникає питання: чи зможе людина повторити те саме, але не за допомогою коліс, а на своїх двох ногах? Зробити це буде досить важко, і для цього є кілька причин, пише Space.

На Марсі холодно

Атмосфера Марса дуже розріджена, тому тепло від Сонця дуже швидко випромінюється з Червоної планети. А оскільки Марс розташований далі від Сонця, ніж Земля, температура на поверхні може опускатися до мінус 153 градусів за Цельсієм.

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Це не означає, що на Марсі завжди так холодно. Наприклад, опівдні на екваторі температура може підніматися до +20 градусів за Цельсієм. Але загалом поверхня Марса досить холодна. І хоча пробігти марафон складно за будь-якої температури, холод створює додаткові проблеми з диханням.

Низькі температури на Марсі можуть становити небезпеку для суглобів і м’язів, а пітливість внаслідок фізичних навантажень в умовах сильного холоду може навіть підвищити ризик переохолодження.

Поверхня Марса досить холодна Фото: NASA

Важкий скафандр

Повітря на Марсі непридатне для дихання, адже на 95 % воно складається з вуглекислого газу. Тому під час пересування по поверхні Марса потрібно носити скафандр.

Сучасні скафандри важать близько 90 кг, але завдяки меншій гравітації на Марсі вага скафандра становитиме приблизно 45 кг. Це все одно дуже велика вага.

Пробігти марафон у спортивному одязі складно, а пробігти марафон у скафандрі — це може бути справжнім подвигом. Це вимагатиме неймовірних витрат енергії, сил і часу.

Пробігти марафон у спортивному одязі складно, а пробігти марафон у скафандрі — це може бути справжнім подвигом Фото: New Atlas

Гравітація на Марсі

Гравітація на Марсі становить близько 38 % від земної. Це означає, що людина вагою 100 кг на Червоній планеті почуватиметься так, ніби вона важить усього 38 кг. Це, безперечно, дещо полегшить навантаження на суглоби під час марафону.

Однак через скафандр і незвичну гравітацію подолання такої великої відстані на Марсі може виявитися дуже незручним заняттям.

Можна з упевненістю сказати, що пробігти марафон на Марсі можна, але зробити це буде дуже складно.

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