Усередині метеорита з Марса знайшли коштовність: таких на Червоній планеті не зустрічається (фото)

Вчені розкололи марсіанський метеорит і виявили всередині несподіваний мінерал. Поки що невідомо, як саме він потрапив на Червону планету, де немає умов для його утворення.

Усередині метеорита NWA 8171, який прибув на Землю з Марса, вчені виявили гранат. Цей мінерал раніше ніколи не знаходили в марсіанських гірських породах. На Землі гранат часто утворюється під впливом високих температур і тиску або хімічних змін. Вчені ніколи не знаходили на Марсі відповідних умов для утворення гранату. Тому виникає питання: цей мінерал з’явився на Марсі чи ж прибув туди з космосу? Дослідження опубліковано в журналі Geochemical Perspectives Letters, пише ScienceAlert.

Мінерал гранат зазвичай має червоний відтінок. Але існує кілька різновидів гранату. Серед них — андрадит, що має жовтувато-зелений колір. Саме крихітні шматочки андрадиту вчені виявили у складі марсіанського метеорита під назвою NWA 8171.

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Цей метеорит сам по собі дуже цікавий, адже являє собою базальт, усередині якого містяться інші мінерали у різних пропорціях.

Граніт зберігає свідчення минулих геологічних процесів, містячи унікальні дані про умови, за яких він утворився. Але вчені ще ніколи не виявляли на Марсі ознак умов, за яких міг утворитися граніт, а тому це відкриття викликає подив.

Андрадит Фото: ScienceAlert

Можливо, у минулому на Марсі існував невідомий геологічний процес, у результаті якого під впливом високої температури та тиску утворився граніт. Можливо, цей процес був пов'язаний із падінням великого астероїда на поверхню Марса або підйомом магми з мантії в марсіанську кору.

Також існує ймовірність того, що цей гранат утворився зовсім не на Марсі. Це означає, що він міг потрапити на Червону планету з іншої частини Сонячної системи у складі іншого метеорита, а потім змішався з марсіанською гірською породою.

"Це відкриття розширює наші знання про геологічні процеси, що можуть відбуватися на Марсі", — зазначають вчені.

Можливо, у минулому на Червоній планеті існували умови для утворення гранату, але не можна виключати, що він походить з-поза меж Марса. Дослідження тривають.

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