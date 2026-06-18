Внутри метеорита с Марса нашли драгоценность: такие не встречаются на Красной планете (фото)

Ученые раскололи марсианский метеорит и обнаружили внутри неожиданный минерал. Пока что неизвестно, как именно он попал на Красную планету, где нет условий для его образования.

Внутри метеорита NWA 8171, который прибыл на Землю с Марса, ученые обнаружили гранат. Этот минерал ранее никогда не находили в марсианских горных породах. На Земле гранат часто образуется под воздействием высоких температур и давления или химических изменений. Ученые никогда не находили на Марсе подходящих условий для образования граната. Поэтому возникает вопрос: этот минерал появился на Марсе или же прибыл туда из космоса? Исследование опубликовано в журнале Geochemical Perspectives Letters, пишет ScienceAlert.

Минерал гранат в основном имеет красный оттенок. Но у граната есть несколько версий. Среди них – андрадит, имеющий желтовато-зеленый цвет. Именно крошечные кусочки андрадита ученые обнаружили в составе марсианского метеорита под названием NWA 8171.

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Этот метеорит сам по себе очень интересен, ведь представляет собой базальт, внутри которого заключены другие минералы в разных пропорциях.

Гранат сохраняет свидетельства прошлых геологических процессов, храня уникальные данные об условиях, в которых он образовался. Но ученые еще никогда не обнаруживали на Марсе признаки условий, в которых мог появиться гранит, а потому это открытие удивляет.

Андрадит Фото: ScienceAlert

Возможно, на Марсе в прошлом существовал неизвестных геологический процесс, в результате которого под воздействием высокой температуры и давления образовался гранит. Возможно, этот процесс был связан с падением крупного астероида на поверхность Марса или подъемом магмы из мантии в марсианскую кору.

Также есть вероятность того, что этот гранат образовался вовсе не на Марсе. Это значит, что он мог прибыть на Красную планету из другой части Солнечной системы в составе другого метеорита, а затем смешался с марсианской горной породой.

"Это открытие расширяет наши знания о геологических процессах, возможных на Марсе", — говорят ученые.

Возможно, в прошлом на Красной планете были условия для образования граната, но его происхождение вне Марса так не исключено. Исследования продолжаются.

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