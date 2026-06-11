В Солнечной системе куда-то исчезла одна планета: она была почти как Марс

Ученые выяснили, что в Солнечной системе когда-то существовал еще один мир, который исчез навсегда. Эта затерянная планета возможно, была размером с Марс.

Вероятнее всего, исследователи никогда бы не узнали об этой исчезнувшей планете, если бы не ее фрагмент, который нашли на поверхности Земли, пишет Science Alert.

4,56 млрд назад Солнечная система больше напоминала гонку на выживание, которая сопровождалась катастрофическими столкновениями космических объектов и бесчисленных планетных тел. Недавнее исследование предоставило дополнительную информацию о том, что в этом сумасшедшем детском саду из молодых планет была еще одна – размером с Луну или Марс.

“Сложно представить, что когда-то в Солнечной системе существовал еще один мир таких размеров. Мы знаем о его существовании только потому, что несколько его фрагментов случайно попали на Землю”, - говорит первый автор исследования из Университета Колорадо Аарон Белл.

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Данные о размерах этой потенциально первой протопланеты получены на основе гораздо меньшего объекта: метеорита весом всего около половины килограмма.

Метеорит NWA (Северо-Западная Африка) 12774 был обнаружен в 2019 году в пустыне Сахара. Он состоит из темной матрицы, усеянной мелкими кристаллами оливина, невероятно распространенной группы минералов и основного компонента земной мантии.

NWA 12774 принадлежит к исключительно редкой группе каменных метеоритов, называемых ангритами, которые составляют всего 0,09% от всех метеоритов, обнаруженных на Земле.

Ангриты также чрезвычайно древние. Это самые древние из известных магматических пород, образовавшихся всего через несколько миллионов лет после того, как первые твердые вещества сконденсировались из нашей солнечной туманности.

Считается, что метеориты этой группы образовались в результате фрагментации более крупного объекта, который учёные называют родительским телом ангритов (APB).

В результате радиус родительского тела мог составлять 1800 километров, что немного больше, чем у Луны (1740 километров). Более высокие оценки предполагают, что APB мог быть еще больше, около 3300 километров в радиусе, или немного меньше, чем у Марса (3390 километров).

Неизвестно, как эта зарождающаяся потенциальная планета встретила свою безвременную гибель. Согласно несвязанным исследованиям, гипотетически возможно, что молодой, бушующий Юпитер способствовал ее гибели.

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