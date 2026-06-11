У Сонячній системі кудись зникла одна планета: вона була майже як Марс

Учені з'ясували, що в Сонячній системі колись існував ще один світ, який зник назавжди. Ця загублена планета, можливо, була розміром із Марс.

Найімовірніше, дослідники ніколи б не дізналися про цю зниклу планету, якби не її фрагмент, який знайшли на поверхні Землі, пише Science Alert.

4,56 млрд тому Сонячна система більше нагадувала перегони на виживання, які супроводжувалися катастрофічними зіткненнями космічних об'єктів і незліченних планетних тіл. Нещодавнє дослідження надало додаткову інформацію про те, що в цьому шаленому дитячому садку з молодих планет була ще одна — розміром з Місяць або Марс.

"Складно уявити, що колись у Сонячній системі існував ще один світ таких розмірів. Ми знаємо про його існування тільки тому, що кілька його фрагментів випадково потрапили на Землю", — каже перший автор дослідження з Університету Колорадо Аарон Белл.

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Дані про розміри цієї потенційно першої протопланети отримано на основі набагато меншого об'єкта: метеорита вагою всього близько половини кілограма.

Метеорит NWA (Північно-Західна Африка) 12774 був виявлений у 2019 році в пустелі Сахара. Він складається з темної матриці, усіяної дрібними кристалами олівіну, неймовірно поширеної групи мінералів і основного компонента земної мантії.

NWA 12774 належить до винятково рідкісної групи кам'яних метеоритів, званих ангритами, які становлять лише 0,09% від усіх метеоритів, виявлених на Землі.

Ангрити також надзвичайно давні. Це найдавніші з відомих магматичних порід, що утворилися всього через кілька мільйонів років після того, як перші тверді речовини сконденсувалися з нашої сонячної туманності.

Вважається, що метеорити цієї групи утворилися внаслідок фрагментації більшого об'єкта, який вчені називають батьківським тілом ангритів (APB).

У результаті радіус батьківського тіла міг становити 1800 кілометрів, що трохи більше, ніж у Місяця (1740 кілометрів). Більш високі оцінки припускають, що APB міг бути ще більшим, близько 3300 кілометрів у радіусі, або трохи меншим, ніж у Марса (3390 кілометрів).

Невідомо, як ця потенційна планета, що зароджується, зустріла свою передчасну загибель. Згідно з непов'язаними дослідженнями, гіпотетично можливо, що молодий, бурхливий Юпітер сприяв її загибелі.

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