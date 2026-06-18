Зірка "з'їла" свою планету: ніхто не очікував побачити, що сталося далі (фото)
Подвійні зірки мають однаковий хімічний склад. Вперше виявлено подвійну зоряну систему з такою хімічною відмінністю, і це дуже незвично, зазначають вчені.
Астрономи з’ясували, що в системі HD 81809, яка складається з двох зірок і розташована на відстані 101 світлового року від нас, зірки-близнюки мають різний хімічний склад. Але такого не повинно бути. Вчені вважають, що одна з двох зірок "з’їла" щонайменше одну планету, що призвело до хімічних змін. Вчені вперше виявили такі хімічні відмінності між зірками в подвійній системі, що їх дуже здивувало. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.
Подвійні зірки повинні мати однаковий хімічний склад, оскільки кожна зірка утворюється з однієї й тієї ж величезної хмари газу та пилу. Тепер же астрономи з’ясували, що в подвійній системі HD 81809 зірка HD 81809B містить набагато більше хімічних елементів, важчих за водень і гелій, ніж її близнюк HD 81809A.
Вперше виявлено подвійну зоряну систему з такою хімічною відмінністю, і це дуже незвично, зазначають вчені. Хоча у зірок-близнюків можуть виникати відмінності в хімічному складі, але вони не такі значні, як у подвійній системі HD 81809.
Спочатку вчені припустили, що ці відмінності можна пояснити тим, що зірки HD 81809B та HD 81809A утворилися з різних хмар газу та пилу. Водночас припускалося, що зірка HD 81809B поглинула щонайменше одну планету, що й призвело до зміни її хімічного складу.
Подальші спостереження показали, що найімовірнішим є друге пояснення, адже були виявлені докази такої події. У складі зірки HD 81809B виявили високий вміст літію. Такої кількості літію в зірках не повинно бути. Це можливо, якщо зірка поглинула сусідню планету.
Вчені вважають, що внаслідок гравітаційної взаємодії між двома зірками щонайменше одна планета, розмір якої в 50–75 разів перевищував розмір Землі, зійшла зі своєї орбіти та впала в надра HD 81809B. Хоча зірка могла поглинути не одну, а відразу три планети, кожна з яких у 25 разів масивніша за Землю.
Дослідження припускає, що зірка у подвійній системі "поглинула" одну або три планети кілька мільйонів років тому. Зараз у надрах зірки відбуваються фізичні процеси, які намагаються повернути їй первісний хімічний склад.
Астрономи мають намір продовжити дослідження подвійної зірки HD 81809, щоб відтворити історію космічного канібалізму.
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