Перша у своєму роді посадка: китайський секретний зонд прибув до другого Місяця Землі (фото)

Китайський космічний апарат "Тяньвень-2" прибув до квазісупутника Землі Камоалева. Він має здійснити унікальну посадку та зібрати зразки місцевої гірської породи.

Китайське національне космічне управління відправило до квазісупутника Землі (469219) Камоалева космічний апарат "Тяньвень-2" у травні 2025 року. Про цю місію мало що відомо. Навіть про те, як виглядає китайський зонд, можна судити лише за однією-єдиною фотографією, на якій зображено частину секретного апарата. Раніше Китай надав лише загальні дані про місію. Американські експерти з китайської космічної програми повідомили, що нещодавно "Тяньвень-2" прибув до тимчасового супутника Землі й незабаром має здійснити посадку на нього, пише Live Science.

Квазісупутник Землі Камоалева було виявлено у 2016 році. Цей об’єкт обертається навколо Сонця і водночас обертається навколо Землі. Найближче до нас він знаходиться на відстані 4,6 мільйона кілометрів, що приблизно в 12 разів далі, ніж Місяць.

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Квазісупутники — це тимчасові супутники, які повільно обертаються навколо нашої планети, але ніколи не пов’язані з нею гравітацією.

Єдина офіційна фотографія, на якій зображено зовнішній вигляд фрагмента зонда "Тяньвень-2" Фото: CNSA

Вважається, що Камоалева перебуває поруч із нашою планетою вже приблизно 100 років і через приблизно 300 років перестане бути тимчасовим супутником нашої планети. Камоалева, шириною від 40 до 100 метрів, як вважають вчені, є уламком Місяця, який відколовся після удару великого астероїда. Одна з цілей місії "Тяньвень-2" якраз і полягає в тому, щоб з’ясувати походження Камоалеви.

Фотографія Місяця, зроблена зондом "Тяньвень-2" Фото: CNSA

Як повідомляють американські експерти, "Тяньвень-2" вийшов на орбіту навколо тимчасового супутника Землі приблизно 7 червня. Очікується, що 4 липня секретний зонд має здійснити посадку на космічний камінь, щоб зібрати зразки гірської породи, можливо, використовуючи нову технологію буріння. Апарат має зібрати приблизно 100 грамів зразків. У квітні 2027 року китайський зонд має покинути Камоалеву і в листопаді того ж року скинути в атмосферу Землі капсулу зі зразками. Після цього апарат полетить до Марса, де проведе дослідження об’єкта 311P/PanSTARRS, який має властивості комети й астероїда.

Фотографія Землі, зроблена зондом "Тяньвень-2" Фото: CNSA

Камоалева швидко обертається навколо своєї осі — один оберт кожні 30 хвилин. Однак достеменно невідомо, чи це цілісний камінь, чи сукупність дрібних каменів, що утримуються гравітацією. "Тяньвень-2" має скласти карту поверхні об’єкта, за словами китайських вчених, що дозволить зрозуміти щільність квазісупутника та визначити оптимальне місце для посадки.

Якщо космічний камінь являє собою купу каменів, то китайський зонд використовуватиме роботизований маніпулятор для збору зразків, коли ненадовго торкатиметься поверхні, а потім зависатиме над нею.

Але якщо у Камоалева поверхня твердіша, то "Тяньвень-2" спробує здійснити посадку безпосередньо на космічний камінь і закріпитися на місці, перш ніж розпочати буріння. Американські експерти зазначають, що такий спосіб посадки ще ніколи не застосовувався на астероїдах.

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