Первая в своем роде посадка: китайский секретный зонд прибыл ко второй Луне Земли (фото)

Китайский космический аппарат “Тяньвэнь-2” прибыл к квазиспутнику Земли Камоалева. Он должен совершить уникальную посадку и собрать образцы местной горной породы.

Китайское национальное космическое управление отправило к квазиспутнику Земли (469219) Камоалева космический аппарат "Тяньвэнь-2" в мае 2025 года. Об этой миссии мало что известно. Даже как выглядит китайский зонд можно судить по одной единственной фотографии, где показана часть секретного аппарата. Китай ранее предоставил только общие данные о миссии. Американские эксперты по китайской космической программе сообщили, что недавно "Тяньвэнь-2" прибыл к временному спутнику Земли и вскоре должен совершить посадку на него, пишет Live Science.

Квазиспутник Земли Камоалева был обнаружен в 2016 году. Этот объект вращается вокруг Солнце и в то же время вращается вокруг Земли. Ближе всего он находится к нам на расстоянии 4,6 миллиона километров, что примерно в 12 раз дальше, чем находится Луна.

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Квазиспутники – это временные спутники, которые медленно вращаются вокруг нашей планеты, но никогда не связаны с ней гравитацией.

Единственная официальная фотография, показыывающая внешний вид фрагмента зонда "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

Считается, что рядом с нашей планетой Камоалева находится примерно 100 лет и через примерно 300 лет перестанет быть временным спутником нашей планеты. Камоалева шириной от 40 до 100 метров, как считают ученые, является куском Луны, который откололся после удара крупного астероида. Одна из целей миссии "Тяньвэнь-2" как раз и состоит в том, чтобы выяснить происхождение Камоалева.

Фотография Луны, сделанная зондом "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

Как сообщают американские эксперты, "Тяньвэнь-2" вышел на орбиту вокруг временного спутника Земли примерно 7 июня. Ожидается, что 4 июля секретный зонд должен совершить посадку на космический камень, чтобы собрать образцы горной породы, возможно, использую новую технологию бурения. Аппарат должен собрать примерно 100 граммов образцов. В апреле 2027 года китайский зонд должен покинуть Камоалева и в ноябре того же года сбросить в атмосферу Земли капсулу с образцами. После этого аппарат полетит за Марс, где проведет изучение объекта 311P/PanSTARRS, который имеет свойства кометы и астероида.

Фотография Земли, сделанная зондом "Тяньвэнь-2" Фото: CNSA

Камоалева быстро вращается вокруг своей оси – один оборот каждые 30 минут. Но точно неизвестно, является ли это цельный камень или же собрание мелких камней, удерживаемых гравитацией. "Тяньвэнь-2" должен составить карту поверхности объекта, по словам китайских ученых, что позволит понять плотность квазиспутника и определить оптимальное место для посадки.

Если космический камень представляет собой груду камней, то китайский зонд будет использовать роботизированный манипулятор для сбора образцов, когда будет ненадолго касаться поверхности, а затем зависать над ней.

Но если у Камоалева более твердая поверхность, то "Тяньвэнь-2" попытается совершить посадку непосредственно на космический камень и закрепиться на месте, прежде чем начать бурение. Американские эксперты говорят, что такой способ посадки еще никогда не осуществляли на астероидах.

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