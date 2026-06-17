Інопланетяни, можливо, існують: є три причини, чому вони нас не відвідують

Лише в нашій галактиці налічується близько 200 мільярдів зірок. Навколо багатьох із них обертаються планети. Деякі з них можуть бути придатними для життя. А отже, можливо, існують позаземні цивілізації.

Новий інтерес до пошуку позаземного життя підігрівають нещодавно розсекречені Пентагоном документи, які стосуються НЛО та потенційних інопланетян. Деякі вчені вважають, що інопланетяни дійсно існують, адже лише в Чумацькому Шляху можуть бути мільйони населених планет, а на деяких із них можуть жити розумні інопланетяни з передовими технологіями. Астробіолог Керол Олівер з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії вважає, що є щонайменше три причини, чому, ймовірно, інопланетяни не відвідують Землю, пише ScienceAlert.

Безмежний космос і швидкість світла

Космос настільки величезний, що нам навіть важко повністю усвідомити це. Найближча до Сонця зірка, Проксима Центавра, розташована на відстані 4,3 світлових років або близько 40 трильйонів кілометрів. Світловий рік — це відстань, яку світло проходить за один рік зі швидкістю 300 000 км/с.

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Найшвидший космічний апарат людства, сонячний зонд "Паркер", рухається зі швидкістю, що становить максимум 0,064 % від швидкості світла. З такою швидкістю, щоб долетіти до найближчої зірки, знадобиться понад 6500 тисяч років. А отже, для міжзоряних подорожей потрібна вища швидкість.

Однак виникає проблема, якщо рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, швидкість плину часу сприймається по-різному залежно від швидкості руху. Чим швидше рухається космічний корабель, тим повільніше буде спливати час для його екіпажу.

Це означає, що будь-які інопланетяни, які вирушили в подорож до Землі з далекої зоряної системи, після завершення місії повернуться на планету, де минули сотні, а може, й тисячі років. Вони виявилися б нікому не потрібними.

Занадто багато енергії

Маса космічного корабля зростає зі швидкістю, тому для його прискорення потрібно дедалі більше енергії. На швидкості світла космічний корабель стає нескінченно масивним, що вимагає нескінченної кількості енергії. Це неможливо. Але навіть політ із швидкістю, близькою до швидкості світла, вимагає величезної кількості енергії.

Тому, можливо, інопланетяни не вважають виправданим відвідування нашої планети, адже для цього довелося б витратити всю енергію їхнього рідного світу.

Унікальна біосфера

Вважається, що біосфера Землі є унікальною. Життя та наша планета розвивалися разом. Складні форми життя не існували б, якби ціанобактерії не випустили кисень в атмосферу Землі 2,4 мільярда років тому.

Хоча кисень для нас не є небезпечним, він вступає в реакцію з більшістю хімічних елементів і сполук і може виявитися згубним для інопланетян. Навіть якщо вони використовуватимуть скафандри, невідомо, з чого складаються самі інопланетяни та їхні скафандри. Це ще один ризик для потенційної позаземної цивілізації.

Незважаючи на ці можливі причини, залишається шанс, що інопланетяни, якщо вони існують, все ж дістануться до Землі або, принаймні, дадуть про себе знати якимось іншим способом. Деякі вчені вважають, що насправді інопланетяни нас не відвідують, тому що Земля — нудна й пересічна планета на безмежних просторах Чумацького Шляху.

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