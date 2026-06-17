На Землю прибув загадковий гість з краю Всесвіту: викривлення космосу показало, звідки (фото)

Астрономи вперше виявили надзвичайно віддалену галактику, яка генерує високоенергетичні нейтрино.

Нейтрино — це одна з фундаментальних частинок Всесвіту, яка не має заряду, майже не має маси та дуже рідко взаємодіє з матерією. Це також найпоширеніша частинка у Всесвіті після фотонів, частинок світла, хоча її дуже складно виявити. Нейтрино утворюються в результаті розпаду важких елементарних частинок, ядерних реакцій на Сонці та під час вибухів зірок. Нейтрино постійно надходять на Землю з космосу. Хоча вчені виявили джерела нейтрино в ближньому космосі, більша частина цих джерел залишається прихованою. Тепер вчені виявили нове джерело нейтрино — надзвичайно яскраву галактику, яка знаходиться на відстані майже 11 мільярдів світлових років, можна сказати, на краю відомого Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

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Нейтрино — це одна з фундаментальних частинок Всесвіту, яка не має заряду, майже не має маси та дуже рідко взаємодіє з матерією Фото: BBC

П’ять років тому вчені за допомогою нейтринної обсерваторії IceCube в Антарктиді виявили високоенергетичне нейтрино, яке отримало назву IC 210922A. Джерело його походження було невідомим. Астрономи шукали його, але так і не виявили в ближньому космосі.

Але нещодавно астрономи за допомогою ефекту гравітаційного лінзування виявили дуже віддалену галактику JCMT0402−0424. Як відомо, гравітація є наслідком викривлення простору-часу. А дуже масивні об’єкти своєю гравітацією викривляють світло більш віддалених об’єктів, що знаходяться за ними. За допомогою еліптичної галактики-лінзи в ближньому космосі було виявлено компактну зіркоутворюючу галактику JCMT0402−0424, яка розташована на відстані 11 мільярдів світлових років від нас, а її яскравість можна порівняти з яскравістю трильйонів Сонць. Вчені дали цій галактиці прізвисько "Тіньовий детонатор" через те, що вона містить дуже багато пилу, який блокує світло, і там відбувається бурхливе утворення зірок.

Галактика JCMT0402−0424 Фото: phys.org

Дослідження показало, що ядро віддаленої галактики наповнене великою кількістю газу та пилу, що спричиняє бурхливе зореутворення.Теоретичні моделі передбачають, що таке екстремальне середовище може діяти як природний прискорювач частинок, який створює високоенергетичні нейтрино. При цьому з’ясувалося, що в центрі галактики немає активної чорної діри. Це свідчить про те, що високоенергетичні нейтрино можуть утворюватися не тільки в результаті викидів плазми чорними дірами, як це спостерігається в галактиках, близьких до нас, а й у результаті інтенсивного зореутворення.

Вчені вважають, що джерелом IC 210922A є саме галактика JCMT0402−0424. Якщо це підтвердиться, то вона стане першою в історії компактною пиловою зіркоутворювальною галактикою, в ядрі якої утворюються нейтрино. Таких галактик у Всесвіті дуже багато, а отже, саме вони створюють значну частину високоенергетичних нейтрино, які фіксують вчені на Землі, вважають автори дослідження.

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