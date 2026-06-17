На Землю прибыл загадочный гость с края Вселенной: искривление космоса показало, откуда (фото)

Астрономы впервые обнаружили чрезвычайно далекую галактику, которая производит высокоэнергетические нейтрино.

Нейтрино — это одна из фундаментальных частиц Вселенной, которая не имеет заряда, почти не имеет массы и очень редко взаимодействует с материей. Это также наиболее распространенная частица во Вселенной после фотонов, частиц света, хотя ее очень сложно обнаружить. Нейтрино появляются в результате распада тяжелых элементарных частиц, ядерных реакции на Солнце и во время взрыва звезд. Нейтрино постоянно поступают на Землю из космоса. Хотя ученые обнаружили источники нейтрино в ближнем космосе, большая часть этих источников остается скрытой. Теперь ученые обнаружили новый источник нейтрино — чрезвычайно яркую галактику, которая находится на расстоянии почти 11 миллиардов световых лет, можно сказать на краю известной Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Відео дня

Нейтрино — это одна из фундаментальных частиц Вселенной, которая не имеет заряда, почти не имеет массы и очень редко взаимодействует с материей Фото: BBC

Пять лет назад ученые обнаружили с помощью нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде высокоэнергетическое нейтрино, получившее название IC 210922A. Источник его происхождения был неизвестен. Астрономы искали его, но так и не обнаружили в ближнем космосе.

Но недавно астрономы с помощью эффекта гравитационного линзирования обнаружили очень далекую галактику JCMT0402−0424. Как известно, гравитация является следствием искривления пространства-времени. А очень массивные объекты своей гравитацией искривляют свет более далеких объектов. Которые находятся за ними. С помощью эллиптической галактики-линзы в ближнем космосе была обнаружена компактная звездообразующая галактика JCMT0402−0424, которая находится на расстоянии 11 миллиардов световых лет от нас и ее яркость сопоставима с яркостью триллионов Солнц. Ученые дали прозвище этой галактике "Теневой взрыватель" из-за того, что она имеет очень много пыли, блокирующей свет, и там происходит бурное образование звезд.

Галактика JCMT0402−0424 Фото: phys.org

Исследование показало, что ядро далекой галактики заполнено большим количеством газа и пыли, что провоцирует бурное звездообразование.Теоретические модели предсказывают, что такая экстремальная среда может действовать как естественный ускоритель частиц, который создает высокоэнергетические нейтрино. При этом выяснилось, что в центре галактики нет активной черной дыры. Это говорит о том, что высокоэнергетические нейтрино могут образовываться не только в результате выбросов плазмы черными дырами, как наблюдается в близких к нам галактиках, но и в результате интенсивного звездообразования.

Ученые считают, что источником IC 210922A как раз является галактика JCMT0402−0424. Если это подтвердится, то она станет первой в истории компактной пылевой звездообразующей галактикой, в ядре которой создаются нейтрино. Таких галактик очень много во Вселенной, а значит именно они создают значительную часть высокоэнергетических нейтрино, которые фиксируют ученые на Земле, считают авторы исследования.

Другие новости науки