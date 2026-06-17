"Рождение Венеры": найдена причина загадочной смерти модели для знаменитой картины (фото)

Одной из самых известных картин эпохи Возрождения является “Рождение Венеры” Сандро Боттичелли. Модель для Венеры на этой картине внезапно умерла в 23 года. Ученые выяснили, почему.

Ученые нашли причину загадочной смерти Симонетты Веспуччи, которая выступила моделью для древнеримской богини любви Венеры на всемирно известной картине "Рождение Венеры" Боттичелли. Ранее предполагалось, что Веспуччи умерла от туберкулеза в возрасте 23 лет. Но новое исследование, опубликованное в журнале Endocrinology, Diabetes & Metabolism, показывает совсем другую причину внезапной смерти флорентийской красавицы по меркам эпохи Возрождения, пишет Phys.

Симонетта Веспуччи (1453 — 1476) была хорошо известна в высшем обществе Флоренции своими манерами и интеллектом. В 1469 году она вышла замуж за Марко Веспуччи, потомка знатной флорентийской семьи банкиров. Ее преданный поклонник и близкий друг Сандро Боттичелли насколько раз использовал ее образ при создании своих шедевров. Среди них картина "Рождение Венеры", созданная на основании древнеримского мифа, что богиня любви вышла из моря.

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Ученые нашли причину загадочной смерти Симонетты Веспуччи, которая выступила моделью для древнеримской богини любви Венеры на всемирно известной картине "Рождение Венеры" Боттичелли Фото: Wikipedia

В возрасте 23 лет Симонетта Веспуччи внезапно умерла. Прошлые исследования предполагали, что причиной смерти стал туберкулез. Но 7 лет назад авторы исследования впервые предположили, что флорентийская знатная особа, вероятно, страдала от аденомы гипофиза. Теперь они изучили еще больше исторических документов и пришли к выводу, что вероятной причиной преждевременной смерти Веспуччи стало увеличение аденомы, то есть опухоли гипофиза. Это привело апоплексии гипофиза, состоянии, вызванном внезапным кровоизлиянием в существовавшую опухоль.

Пьеро ди Козимо. "Портрет Симонетты Веспуччи" (фрагмент) Фото: Wikipedia

Ученые пришли к выводу, что описания симптомов болезни Веспуччи, а также черты лица, изображенные на картинах Боттичелли, указывают именно на опухоль гипофиза. В документах сказано, что Веспуччи страдала от ужасных головных болей, галлюцинаций, рвоты и высокой температуры. Все это симптомы быстро растущей опухоли гипофиза. А на картинах Боттичелли видны изменения черт лица девушки, которые характерны для такой болезни, говорят исследователи.

"Аллегорический портрет женщины" Сандро Боттичелли. Моделью для картины стала Симонетта Веспуччи Фото: Wikipedia

Этот возможный диагноз был подтвержден алгоритмом распознавания лиц, основанным на предварительно обученной модели ИИ.

"Неправильное положение глаз на картине "Рождение Венеры", которое позже стало считаться признаком благочестия и красоты, может быть вызвано опухолью гипофиза", — говорят авторы исследования.

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