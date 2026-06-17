"Народження Венери": встановлено причину загадкової смерті моделі для знаменитої картини (фото)

Однією з найвідоміших картин епохи Відродження є "Народження Венери" Сандро Боттічеллі. Модель, яка позувала для Венери на цій картині, раптово померла у віці 23 років. Вчені з’ясували, чому.

Вчені з'ясували причину загадкової смерті Сімонетти Веспуччі, яка послужила моделлю для давньоримської богині кохання Венери на всесвітньо відомій картині "Народження Венери" Боттічеллі. Раніше вважалося, що Веспуччі померла від туберкульозу у віці 23 років. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Endocrinology, Diabetes & Metabolism, вказує на зовсім іншу причину раптової смерті флорентійської красуні за мірками епохи Відродження, пише Phys.

Симонетта Веспуччі (1453 — 1476) була добре відома у вищих колах Флоренції своїми манерами та інтелектом. У 1469 році вона вийшла заміж за Марко Веспуччі, нащадка знатної флорентійської родини банкірів. Її відданий шанувальник і близький друг Сандро Боттічеллі неодноразово використовував її образ під час створення своїх шедеврів. Серед них — картина "Народження Венери", створена на основі давньоримського міфу про те, що богиня кохання вийшла з моря.

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Вчені з'ясували причину загадкової смерті Сімонетти Веспуччі, яка послужила моделлю для давньоримської богині кохання Венери на всесвітньо відомій картині "Народження Венери" Боттічеллі Фото: Wikipedia

У віці 23 років Сімонетта Веспуччі раптово померла. Попередні дослідження припускали, що причиною смерті став туберкульоз. Але 7 років тому автори дослідження вперше висунули гіпотезу, що флорентійська знатна особа, ймовірно, страждала від аденоми гіпофіза. Тепер вони вивчили ще більше історичних документів і дійшли висновку, що ймовірною причиною передчасної смерті Веспуччі стало збільшення аденоми, тобто пухлини гіпофіза. Це призвело до апоплексії гіпофіза — стану, спричиненого раптовим крововиливом у пухлину, що вже існувала.

П'єро ді Козімо. "Портрет Сімонетти Веспуччі" (фрагмент) Фото: Wikipedia

Вчені дійшли висновку, що описи симптомів хвороби Веспуччі, а також риси обличчя, зображені на картинах Боттічеллі, вказують саме на пухлину гіпофіза. У документах зазначено, що Веспуччі страждала від жахливих головних болів, галюцинацій, блювоти та високої температури. Усе це — симптоми швидко зростаючої пухлини гіпофіза. А на картинах Боттічеллі помітні зміни рис обличчя дівчини, які характерні для такої хвороби, зазначають дослідники.

"Алегоричний портрет жінки" Сандро Боттічеллі. Моделлю для картини стала Сімонетта Веспуччі Фото: Wikipedia

Цей можливий діагноз було підтверджено алгоритмом розпізнавання облич, заснованим на попередньо навченій моделі штучного інтелекту.

"Неправильне положення очей на картині „Народження Венери“, яке згодом стало вважатися ознакою благочестя та краси, може бути спричинене пухлиною гіпофіза", — зазначають автори дослідження.

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