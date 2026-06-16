На Венері день триває довше, ніж рік: планета пережила потужний удар із космосу (фото)

Вчені вважають, що дивне обертання Венери навколо своєї осі можна пояснити тим, що в планету на великій швидкості врізався об’єкт розміром з Місяць.

На Венері добу триває довше, ніж венеріанський рік, адже період обертання планети навколо своєї осі довший, ніж період обертання навколо Сонця. При цьому обертання Венери навколо осі є ретроградним. Це давно ставило вчених у глухий кут. Але нове дослідження вказує на можливу причину незвично повільного обертання Венери, пише Phys.

Венера — це скеляста планета, розміром схожа на Землю, яка посідає друге місце за віддаленістю від Сонця у Сонячній системі. Температура на поверхні Венери сягає 467 градусів Цельсія, а тиск у 92 рази вищий, ніж на Землі.

При цьому Венера робить один оберт навколо своєї осі за 248 земних днів. Тоді як один оберт навколо Сонця планета робить за 225 земних днів. Це означає, що добу на Венері довша, ніж венеріанський рік. Ще одна дивина полягає в тому, що Венера обертається навколо своєї осі в ретроградному напрямку, на відміну від Землі. Наша планета обертається проти годинникової стрілки, а Венера – за годинниковою стрілкою. Тому Сонце сходить на Венері не на заході, а на сході.

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Венера — це скеляста планета, розміром схожа на Землю, яка посідає друге місце за віддаленістю від Сонця у Сонячній системі. Температура на поверхні Венери сягає 467 градусів Цельсія, а тиск у 92 рази вищий, ніж на Землі Фото: ESA

Автори дослідження стверджують, що, згідно з моделюванням, таке дивне обертання Венери навколо своєї осі виникло після того, як у планету на величезній швидкості врізався об’єкт розміром з Місяць. І це, ймовірно, сталося протягом перших 50 мільйонів років після утворення Венери. Таким чином, цей удар з космосу міг значно уповільнити обертання планети навколо своєї осі. Також це могло призвести до ретроградного обертання Венери.

Дослідження показало, що удар величезного об’єкта міг призвести до того, що майже вся мантія Венери (шар між ядром і корою планети) повністю розплавилася. Але водночас магматичний океан на поверхні міг швидко охолонути й затвердіти. Це могло призвести до того, що зараз на Венері немає літосферних плит, як на Землі, які переміщуються. Тектонічний рух плит має важливе значення для зародження життя на планеті. Можливо, ударна подія також призвела до того, що на Венері існує екстремальний парниковий ефект, а тому ця планета навіть гарячіша за Меркурій – найближчу до Сонця планету.

Водночас вчені не можуть сказати, чи випарувалася вся вода з кори Венери. Якщо там щось залишилося, то існує ймовірність того, що планета все ще може бути придатною для життя. Але це життя, ймовірно, сильно відрізняється від земного. Якщо, звичайно, воно там взагалі існує.

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