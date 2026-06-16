На Венере день длится больше чем год: планета пережила мощный удар из космоса (фото)

Ученые считают, что странное вращение Венеры вокруг своей оси можно объяснить тем, что в планету на высокой скорости врезался объект размером с Луну.

На Венере сутки длятся больше чем венерианский год, ведь период вращения планеты вокруг своей оси больше, чем период вращения вокруг Солнца. При это вращение вокруг оси у Венеры является ретроградным. Это давно ставило ученых в тупик. Но новое исследование показывает возможную причину необычно медленного вращения Венеры, пишет Phys.

Венера – это похожая по размеру на Землю каменистая планета, которая является второй по удаленности от Солнца в Солнечной системе. Температура на поверхности Венеры достигает 467 градусов Цельсия, а давление в 92 раза больше, чем на Земле.

При это Венера совершает один оборот вокруг своей оси за 248 земных дней. В то время как один оборот вокруг Солнца планета совершает за 225 земных дней. Это значит, что сутки на Венере длиннее, чем венерианский год. Еще одна странность заключается в том, что Венера вращается вокруг своей оси в ретроградном направлении, в отличии от Земли. Наша планета вращается против часовой стрелки, а Венера – по часовой стрелке. Поэтому Солнце восходит на Венере не на западе, а на востоке.

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Венера – это похожая по размеру на Землю каменистая планета, которая является второй по удаленности от Солнца в Солнечной системе. Температура на поверхности Венеры достигает 467 градусов Цельсия, а давление в 92 раза больше, чем на Земле Фото: ESA

Авторы исследования утверждают, что согласно моделированию, такое странное вращение Венеры вокруг своей оси возникло после того, как в планету на огромной скорости врезался объект, размером с Луну. И это, вероятно, произошло в течение первых 50 миллионов лет после образования Венеры. Таким образом данный удар из космоса мог значительно замедлить вращение планеты вокруг своей оси. Также это могло привести к ретроградному вращению Венеры.

Исследование показало, что удар огромного объекта мог привести к тому, что почти вся мантия Венеры (слой между ядром и корой планеты) полностью расплавилась. Но в то же время магматический океана на поверхности мог быстро остыть и затвердеть. Это могло привести к тому, что сейчас на Венере нет литосферных плит, как на Земле, которые перемещаются. Тектоническое движение плит имеет важное значение для зарождения жизни на планете. Возможно, ударное событие также привело к тому, что на Венере существует экстремальный парниковый эффект, а потому эта планета даже горячее Меркурия – самой близкой планеты к Солнцу.

В то же время ученые не могут сказать, испарилась ли вся вода из коры Венеры. Если там что-то осталось, то есть вероятность того, что планета все еще может быть пригодной для жизни. Но эта жизнь вероятно сильно отличается от земной. Если конечно она вообще там существует.

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