160-річна загадка Чарльза Дарвіна розгадана: існує темне біологічне різноманіття

Вчені змогли знайти розв’язання парадоксу натуралізації Дарвіна, який запропонував два суперечливі пояснення приживлюваності чужорідних видів.

Вчені знайшли розв’язку однієї з давніх загадок екології. Це так звана загадка натуралізації Дарвіна або парадокс натуралізації Дарвіна. Цей термін охоплює пояснення того, чому одні види успішно приживаються в новому середовищі існування, а інші — ні. Результати дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Phys.

У XIX столітті Чарльз Дарвін висунув дві суперечливі гіпотези щодо успішного приживлення чужорідних видів у новому середовищі.

Одне з пояснень полягає в тому, що чужорідний вид, який потрапив у нове середовище існування, має більше шансів на виживання, якщо він тісно пов’язаний із місцевими видами. Причина в тому, що вони мають схожі еволюційні адаптації, які допомагають виживати в даному кліматі та умовах.

Друге пояснення полягає в тому, що чужорідні види мають більше шансів на виживання на новому місці, якщо вони не мають близьких родичів серед місцевих видів. Вони не будуть конкурувати за ресурси.

Відео дня

Це називається парадоксом натуралізації Дарвіна, і екологи вже понад 160 років сперечаються про те, коли можна застосувати одне пояснення, а коли — інше.

Тепер дослідники виявили, що відповідь на давню загадку Дарвіна криється у так званому "темному біологічному різноманітті". Цим терміном вчені позначили види, які потенційно могли б мешкати в даному місці, але фактично там не зустрічаються. Разом з існуючими видами "темне біорізноманіття" охоплює всі види, для яких умови середовища існування є сприятливими. Цей термін також дозволяє оцінити, яку частку потенційної кількості видів містить екосистема.

Під час дослідження вчені вивчили екосистему шведських озер, щоб отримати дані щодо виживання чужорідних видів.

З’ясувалося, що в озерах, які підходять для меншої кількості видів, але де фактично присутня більша частка видів, які могли б там жити, чужорідні види, схожі на місцеві, виживають краще.

У озерах, які є придатним місцем для життя більшої кількості видів, але де фактично була менша частка цих видів, чужорідні види, що використовують не ті ресурси, що й місцеві види, виживали краще.

Отже, вирішення парадоксу натуралізації Дарвіна залежить від того, скільки видів теоретично могло б мешкати в даному регіоні, і яка їхня частка фактично там зустрічається, зазначають вчені.

Інші новини науки