Найрідкісніший кит у світі має у шлунку 9 камер: його ніхто не бачив живим (фото)

Перше в історії розтин найрідкіснішого у світі кита дав змогу вченим отримати більше інформації про цю морську тварину, яка мешкає на Землі вже 20 мільйонів років.

Південноамериканський ремензуб (Mesoplodon traversii) вважається найрідкіснішим китом на Землі. Це вид зубатих китів роду Mesoplodon. За останні 150 років вчені підтвердили існування всього шести китів цього виду, але жодного разу цих морських тварин ще не бачили живими. Усі їхні тіла викидало на берег у різний час. Два роки тому вчені з Нової Зеландії провели перше в історії розтин найрідкіснішого у світі кита і отримали дуже важливу інформацію про анатомію цього виду, пише IFLScience.

Влітку 2024 року на берег у Новій Зеландії було викинуто тіло мертвого кита. Біологи, які прибули на місце, з’ясували, що це самець південноамериканського ремензуба довжиною 5 метрів. Це був лише шостий випадок в історії, коли вчені змогли дослідити представника одного з найменш вивчених видів великих ссавців, що мешкають на Землі.

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Вважається, що ремнезуби мешкають на нашій планеті вже приблизно 20 мільйонів років, але вид Mesoplodon traversii є найрідкіснішим.

Через півроку після виявлення мертвого тіла в Новій Зеландії вчені провели перше в історії розтин південноамериканського ремнезуба, що дозволило отримати нові дані про анатомію найрідкіснішого кита у світі.

Вчені з Нової Зеландії провели перше в історії розтин найрідкіснішого у світі кита та отримали дуже важливу інформацію про анатомію цього виду Фото: IFLS

Вперше вчені з'ясували, що у цих морських тварин є крихітні рудиментарні зуби у верхній щелепі. Ймовірно, у далекому минулому вони відігравали важливу роль у житті китів цього виду, але з часом їхнє значення різко зменшилося.

Зменшені задні кінцівки китів часто наводять як ще один приклад рудиментарних структур, що залишилися з часів, коли кити жили на суші 50 мільйонів років тому. Зараз ці кінцівки редуковані до крихітних залишків таза, але вони все ще можуть виконувати досить важливу функцію.

Одним із найцікавіших відкриттів, зроблених вченими під час дослідження тіла мертвого кита, стало виявлення дев’яти шлункових камер. У людини шлунок має одну камеру, а у корів — чотири.

Дослідження шлунка ремнезуба дозволило вченим з'ясувати, чим харчуються ці кити. Були виявлені рештки кальмарів та якихось невідомих морських істот.

Морські біологи не припиняють спроб виявити живого південноамериканського ремензуба, але поки що вони не увінчалися успіхом. Ніхто точно не знає, скільки їх залишилося на нашій планеті і чому їх так важко виявити живими.

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