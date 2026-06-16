Що робити, якщо ваша кішка застрягла на дереві: чому взагалі кішки туди лізуть

Експерт запропонував три способи вирішення проблеми, якщо ваша кішка чи кіт залізли на дерево. Також він пояснив, чому домашні улюбленці іноді опиняються на деревах.

Патрік Брандт, власник компанії Piedmont Tree Climbing зі штату Північна Кароліна (США), регулярно рятує котів, які застрягли на дереві. Він каже, що для котів цілком нормально лазити по деревах. Але люди панікують, коли бачать свою домашню тварину на дереві, і вважають, що кішка або кіт у небезпеці й не може спуститися. Але це не так. Брандт пропонує три варіанти повернення кішки з дерева на землю, пише Popular Science.

Чому кішки залазять на дерева?

За словами Брандта, кішки зазвичай забираються на дерево або з цікавості, або зі страху. Це хижаки, а тому вони можуть полювати на птахів. Також вони можуть врятуватися, наприклад, від собак. Водночас кішки можуть просто використовувати дерева для кращого огляду "своєї" території.

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Чому кішки не можуть злізти з дерева?

Експерт зазначає, що насправді кішки можуть спуститися на землю, але їм легше залізти на дерево, ніж спуститися з нього. Тому кішки можуть довго налаштовуватися на спуск, який вимагає від них особливих зусиль. Також кішки зазвичай не спускаються вниз, поки не відчують, що на землі безпечно. Тому тварина може спуститися з дерева або на світанку, або в сутінках, коли кішка впевнена, що їй нічого не загрожує.

Експерт каже, що насправді кішки можуть спуститися на землю, але їм легше залізти на дерево, ніж спуститися з нього Фото: Popular Science

3 способи зняти кішку з дерева

Патрік Брандт каже, що є щонайменше три варіанти вирішення проблеми з кішкою, яка застрягла на дереві.

Треба почекати

Експерт каже, що іноді найкращим варіантом у такій ситуації є очікування. Тобто потрібно просто почекати, поки кішка сама спуститься вниз, коли зрозуміє, що може це зробити і що це безпечно. Але це може зайняти кілька годин і навіть добу.

Перевагою такого рішення може стати те, що ваша кішка зрозуміє, що вона може сама спускатися вниз, і робитиме це наступного разу.

Але якщо кішка поранена, вагітна або ніколи не бувала на вулиці, то краще не чекати, а перейти до другого пункту цього списку.

Викликайте пожежників

Іноді знімати кішку з дерева може бути надто небезпечно. Вона може бути надто наляканою або пораненою. Тому, якщо ви не впевнені, що зможете самостійно врятувати свою кішку, викликайте пожежників. Вони зможуть допомогти в цій ситуації. Або ж потрібно звертатися до фахівців, які займаються порятунком кішок, якщо вони є у вашому регіоні.

Рятуйте кішку самостійно

Якщо ви впевнені у своїх силах і бачите, що кішка почувається добре і її можна зняти з дерева, то спробуйте це зробити, радить експерт. Для цього потрібно використовувати добре закріплену драбину, але тільки в тому випадку, якщо кішка не знаходиться занадто високо. Інакше потрібно перейти до другого пункту в цьому списку.

Брандт каже, що обов’язково треба взяти з собою сумку або переноску для котів, щоб можна було помістити туди тварину. Але найголовніше — не відкривати сумку чи переноску, доки кіт не опиниться вдома. Домашня тварина може легко втекти й знову опинитися на дереві.

Також існує ймовірність того, що, коли кішка побачить вас на дереві, вона може спуститися сама і чекати на вас неподалік. Але передбачити поведінку кішки в такому випадку складно.

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