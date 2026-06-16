Что делать, если ваша кошка застряла на дереве: почему вообще кошки туда лезут

Эксперт предложил три решения проблемы, если ваша кошка или кот залезли на дерево. Также он объяснил, зачем домашние любимцы иногда оказываются на деревьях.

Патрик Брандт, владелец компании Piedmont Tree Climbing, из штата Северная Каролина (США) регулярно спасает кошек, застрявших на дереве. Он говорит, что для кошек вполне нормально лазить по деревьям. Но люди паникуют, когда видят их домашнее животное на дереве и считают, что кошка или кот в опасности и не может спуститься. Но это не так. Брандт предлагает три варианта возвращения кошки с дерева на землю, пишет Popular Science.

Почему кошки залезают на деревья?

По словам Брандта, кошки обычно забираются на дерево либо из любопытства, либо из страха. Это хищники, а потому они могут охотиться за птицами. Также они могут спасться от, например, собак. В то же время кошки могут просто использовать деревья для лучшего осмотра "своей" территории.

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Почему кошки не могут спуститься с дерева?

Эксперт говорит, что на самом деле кошки могут спуститься на землю, но им легче залезть на дерево, чем спуститься с него. Поэтому кошки могут долго настраиваться на спуск, которые стребует от них особенных усилий. Также кошки обычно не спускаются вниз пока не почувствуют, что на земле безопасно. Поэтому животное может спустится с дерева либо на рассвете, либо в сумерках, когда кошка уверена, что ей ничего не угрожает.

Эксперт говорит, что на самом деле кошки могут спуститься на землю, но им легче залезть на дерево, чем спуститься с него Фото: Popular Science

3 способа забрать кошку с дерева

Патрик Брандт говорит, что есть как минимум три варианта решения проблемы с застрявшей на дереве кошкой.

Нужно подождать

Эксперт говорит, что иногда лучшим вариантом в сложившейся ситуации является ожидание. То ест нужно просто подождать, пока кошка сама спуститься вниз, когда поймет, что она может это сделать и это безопасно. Но могут пройти насолило часов и даже сутки.

Преимуществом такого решения может стать то, что ваша кошка поймет, что она может сама спускаться вниз и будет это делать в следующий раз.

Но если кошка ранена, беременна или никогда не была на улице, то лучше не ждать и перейти ко второму пункту в этом списке.

Вызывайте пожарных

Иногда может быть слишком опасно снимать кошку с дерева. Она может быть слишком испуганной или раненой. Поэтому, если вы не уверены в том, что можете самостоятельно спасти свою кошку, то вызывайте пожарных. Они смогут помочь в данной ситуации. Или же нужно обращаться к специалистам, которые занимаются спасением кошек, если они есть в вашем регионе.

Спасайте кошку самостоятельно

Если вы уверены в своих силах и видите, что кошка хорошо себя чувствует и ее можно забрать с дерева, то пробуйте это сделать, говорит эксперт. Для этого нужно использовать хорошо закрепленную лестницу, но только в том случае, если кошка не находится слишком высоко. Иначе нужно смотреть второй пункт в этом списке.

Брандт говорит, что нужно обязательно с собой взять сумку или переноску для кошек, чтобы можно было поместить туда животное. Но самое главное нельзя открывать сумку или переноску пока кошка не окажется дома. Домашнее животное может запросто сбежать и снова оказаться на дереве.

Также существует возможность того, что, когда кошка увидит вас на дереве, она может спуститься сама и ждать вас неподалеку. Но предсказать поведение кошки в таком случае сложно.

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