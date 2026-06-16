Ученые создали первые в мире ядерные часы: путь к неизвестной физике открыт

Новые ядерные часы являются более точными, чем атомные часы и должны помочь обнаружить неизвестные физические явления. Их уже использовали для исследования темной материи.

Используя атомы тория-229, физики из Венского технического университета (Австрия) создали первые в мире работающие ядерные часы. Они отсчитывают время не с помощью колебания энергии электронов, а с помощью колебания энергии ядер атомов. Статья с описанием ядерных часов представлена на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Ядерные часы пытались создать более 20 лет. Они могут позволить более точно измерять время и проводить эксперименты, направленные на поиск неизвестной физики. Сейчас самыми точными в мире являются атомные часы. Но ученые говорят, что ядерные часы являются более точными.

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Атомные часы для измерения времени используют колебания электронов, которые под воздействием лазера, переключаются между разными энергетическими состояниями. Но ядра атомов также могут переключаться между энергетическими состояниями и эти колебания ядер можно использовать для более точного измерения времени. Впервые идея ядерных часов появилась в 2003 году и с тех пор физики пытались создать работающую версию. Теперь им это удалось.

Ядра атомов также могут переключаться между энергетическими состояниями и эти колебания ядер можно использовать для более точного измерения времени Фото: SciTechDaily

Ядерные часы более точно измеряют время, ведь ядро атома менее подвержено влиянию окружающей среды, чем электроны, которые вращаются вокруг ядра атома. Ядерные часы, по словам физиков более стабильные чем атомные часы, а потому позволяют искать новые физические явления и исследовать такие загадочные явления, как темная материя.

Препятствием на пути к созданию работающих ядерных часов было то, что для возбуждения большинства ядер атомов требуется больше энергии, чем могут обеспечить даже самые мощные лазеры. Оказалось, что относительно немного энергии требуют ядра атомов тория-229. Физики создали ядерные часы на основе ядер атомов тория-229, внедренных в кристаллы фторида кальция, пропустив через них ультрафиолетовый лазер.

Ученые уже использовали ядерные часы для поиска гипотетических частиц сверхлегкой темной материи и установили новые ограничения для нескольких моделей этого загадочного вещества. Напоминаем, что темная материя занимает большую часть Вселенной, но остается невидимой, ведь оказывает влияние на обычную материю только с помощью гравитации.

Ученые говорят, что ядерные часы требуют доработки и усовершенствования, но в скором времени они должны стать самыми точными часами в мире, превзойдя по стабильности самые лучшие атомные часы.

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