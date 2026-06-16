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Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026: неожиданный фаворит

Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026
Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026: неожиданный фаворит | Фото: MIT

Чемпионат мира по футболу-2026 в самом разгаре. Финал состоится 19 июля. Ученые использовали суперкомпьютер для расчета вероятного победителя турнира и обладателя “Золотой бутсы”.

Ученые из Ливерпульского университета с помощью суперкомпьютера показали, какие страны с наибольшей вероятностью завоюют победу на Чемпионате мира по футболу-2026, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде. Это первый турнир, который принимают три страны сразу, а также впервые борются за победу целых 48 стран. Среди прогнозов суперкомпьютера есть неожиданный фаворит, пишет Daily Mail.

Суперкомпьютер провел 1000 симуляций, чтобы предсказать шансы каждой страны на победу в Чемпионате мира по футболу-2026. Для прогнозирования результатов матчей суперкомпьютер использовал новейшие технологии машинного обучения. Он учитывал способности отдельных игроков, но и то, как они, вероятно, будут взаимодействовать друг с другом на поле. Также в симуляции были добавлены такие параметры, как травмы, дисквалификации, количество возможных голов, и моделирование игровых условий, учитывающий в том числе погоду.

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В итоге расчеты суперкомпьютера показали, что наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании. Вероятность этого составляет 26,1%. Ученые говорят, что вероятность выше 20% — это показатель, который может соответствовать реальной победе той или иной сборной.

Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026
Расчеты суперкомпьютера показали, что наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании
Фото: Daily Mail

Далее в списке возможных победителей футбольного турнира идут сборная Англии с вероятностью 17%, сборная Франции (13,5%), сборная Аргентины (12,4%), сборная Португалии (10,6%), сборная Нидерландов (5,6%). Замыкает семерку возможных победителей ЧМ-2026 сборная Норвегии с вероятностью 3,6%. Ученые говорят, что это неожиданный фаворит в расчетах суперкомпьютера.

Стоит отметить, что этот суперкомпьютер правильно предсказал второе место сборной Англии на Евро-2024.

Также суперкомпьютер предсказал, кто получит заветную "Золотую бутсу". Это награда игроку, забившему наибольшее количество голов на Чемпионате мира по футболу. Расчеты показывают, что наибольшая вероятность получить эту награду есть у Эрлинга Холанна из Норвегии.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн
Фото: Daily Mail

На втором и третьем месте находятся Микель Оярсабаль из Испании и Гарри Кейн из Англии. Первые двое футболистов, согласно прогнозу, могут забить более пяти голов за турнир.

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