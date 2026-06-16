Суперкомпьютер предсказал, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026: неожиданный фаворит

Чемпионат мира по футболу-2026 в самом разгаре. Финал состоится 19 июля. Ученые использовали суперкомпьютер для расчета вероятного победителя турнира и обладателя “Золотой бутсы”.

Ученые из Ливерпульского университета с помощью суперкомпьютера показали, какие страны с наибольшей вероятностью завоюют победу на Чемпионате мира по футболу-2026, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде. Это первый турнир, который принимают три страны сразу, а также впервые борются за победу целых 48 стран. Среди прогнозов суперкомпьютера есть неожиданный фаворит, пишет Daily Mail.

Суперкомпьютер провел 1000 симуляций, чтобы предсказать шансы каждой страны на победу в Чемпионате мира по футболу-2026. Для прогнозирования результатов матчей суперкомпьютер использовал новейшие технологии машинного обучения. Он учитывал способности отдельных игроков, но и то, как они, вероятно, будут взаимодействовать друг с другом на поле. Также в симуляции были добавлены такие параметры, как травмы, дисквалификации, количество возможных голов, и моделирование игровых условий, учитывающий в том числе погоду.

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В итоге расчеты суперкомпьютера показали, что наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании. Вероятность этого составляет 26,1%. Ученые говорят, что вероятность выше 20% — это показатель, который может соответствовать реальной победе той или иной сборной.

Расчеты суперкомпьютера показали, что наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании Фото: Daily Mail

Далее в списке возможных победителей футбольного турнира идут сборная Англии с вероятностью 17%, сборная Франции (13,5%), сборная Аргентины (12,4%), сборная Португалии (10,6%), сборная Нидерландов (5,6%). Замыкает семерку возможных победителей ЧМ-2026 сборная Норвегии с вероятностью 3,6%. Ученые говорят, что это неожиданный фаворит в расчетах суперкомпьютера.

Стоит отметить, что этот суперкомпьютер правильно предсказал второе место сборной Англии на Евро-2024.

Также суперкомпьютер предсказал, кто получит заветную "Золотую бутсу". Это награда игроку, забившему наибольшее количество голов на Чемпионате мира по футболу. Расчеты показывают, что наибольшая вероятность получить эту награду есть у Эрлинга Холанна из Норвегии.

Эрлинг Холанн Фото: Daily Mail

На втором и третьем месте находятся Микель Оярсабаль из Испании и Гарри Кейн из Англии. Первые двое футболистов, согласно прогнозу, могут забить более пяти голов за турнир.

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