Суперкомп'ютер передбачив, хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2026 року: несподіваний фаворит

Чемпіонат світу з футболу-2026 у самому розпалі. Фінал відбудеться 19 липня. Вчені використали суперкомп’ютер для розрахунку ймовірного переможця турніру та володаря "Золотої бутси".

Вчені з Ліверпульського університету за допомогою суперкомп'ютера визначили, які країни мають найбільші шанси на перемогу на Чемпіонаті світу з футболу-2026, що зараз проходить у США, Мексиці та Канаді. Це перший турнір, який приймають одразу три країни, а також вперше за перемогу змагаються аж 48 країн. Серед прогнозів суперкомп'ютера є несподіваний фаворит, пише Daily Mail.

Суперкомп'ютер провів 1000 симуляцій, щоб передбачити шанси кожної країни на перемогу в Чемпіонаті світу з футболу-2026. Для прогнозування результатів матчів суперкомп'ютер використовував новітні технології машинного навчання. Він враховував здібності окремих гравців, а також те, як вони, ймовірно, взаємодіятимуть один з одним на полі. Також у симуляції були додані такі параметри, як травми, дискваліфікації, кількість можливих голів, а також моделювання ігрових умов, що враховує, зокрема, погоду.

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У підсумку розрахунки суперкомп'ютера показали, що найбільші шанси на перемогу має збірна Іспанії. Імовірність цього становить 26,1%. Вчені кажуть, що ймовірність вище 20% — це показник, який може відповідати реальній перемозі тієї чи іншої збірної.

Розрахунки суперкомп'ютера показали, що найбільші шанси на перемогу має збірна Іспанії Фото: Daily Mail

Далі у списку можливих переможців футбольного турніру йдуть збірна Англії з імовірністю 17%, збірна Франції (13,5%), збірна Аргентини (12,4%), збірна Португалії (10,6%), збірна Нідерландів (5,6%). Замикає сімку можливих переможців ЧС-2026 збірна Норвегії з імовірністю 3,6%. Вчені кажуть, що це несподіваний фаворит у розрахунках суперкомп'ютера.

Варто зазначити, що цей суперкомп’ютер правильно передбачив друге місце збірної Англії на Євро-2024.

Також суперкомп'ютер передбачив, хто отримає омріяну "Золоту бутсу". Це нагорода гравцеві, який забив найбільшу кількість голів на Чемпіонаті світу з футболу. Розрахунки показують, що найбільша ймовірність отримати цю нагороду є у Ерлінга Холанна з Норвегії.

Ерлінг Холанн Фото: Daily Mail

На другому та третьому місцях посідають Мікель Оярсабаль з Іспанії та Гаррі Кейн з Англії. За прогнозами, перші двоє футболістів можуть забити понад п’ять голів за турнір.

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