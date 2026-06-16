НЛО випустив рій загадкових куль поблизу секретного військового об'єкта США (відео)

Один із розсекречених Пентагоном документів, що стосуються НЛО, привернув особливу увагу. У ньому описано спостереження за неідентифікованою "материнською кулею" з меншими кулями поблизу військової бази.

Нещодавно Пентагон оприлюднив уже третю партію розсекречених документів, що стосуються НЛО. В одному з документів описано аномальний об’єкт, який спостерігали агенти ФБР у жовтні 2023 року. Цей об'єкт являв собою світиться "материнську кулю", яка випустила рій менших куль біля секретної військової бази США. Це явище експерти поки що не можуть пояснити, пише Daily Mail.

Пентагон оприлюднив уже третю партію розсекречених документів, що стосуються НЛО

Згідно з розсекреченими документами, агенти ФБР протягом кількох годин спостерігали за дивною світловою помаранчевою "материнською кулею", яка з певною періодичністю випускала одну за одною менші червоні "кулі". Менші об'єкти рухалися горизонтально і змінювали висоту. При цьому вони рухалися безшумно. В одному випадку світяться кулі зависли в повітрі на деякий час. Врешті-решт вся група світяться аномальних об'єктів зникла.

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Агенти ФБР протягом кількох годин спостерігали за дивною помаранчевою "материнською кулею", яка з певною періодичністю випускала одну за одною менші червоні "кулі" Фото: скриншот

Це все сталося над горою Шайєнн неподалік від міста Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, США. У надрах цієї гори знаходиться підземний Комплекс Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Це секретний бункер військового призначення Збройних сил США.

Експерти з Пентагону намагалися пояснити дані про НЛО відомими об’єктами та явищами. Однак описані характеристики об’єктів не відповідають характеристикам вихлопних газів військових літаків США, а також тепловим приманкам, що їх скидають ці літаки.

Також жодні атмосферні явища, такі як кульова блискавка чи спрайти, не можуть пояснити це явище. Експерти також виключили падіння метеоритів.

Наразі розслідування цього інциденту триває.

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