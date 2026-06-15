Время — это квантовая иллюзия: доказательства найдены в крошечной Вселенной

Эксперимент с мини-Вселенной, состоящей из чрезвычайно холодных атомов, показывает, что время может возникать из квантовых взаимодействий, а не существовать по умолчанию.

Течение времени может быть иллюзией, которая возникает из квантовых взаимодействий между различными частями Вселенной, предполагает новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review Research. Эта работа может улучшить наше понимание природы времени, пишет New Scientist.

Джованни Баронтини из Бирмингемского университета (Великобритания) начал размышлять о времени, когда наблюдал за игрой своего 6-летнего сына.

"Он строил свою собственную маленькую Вселенную, и я подумал, что это примерно то же самое, что мы делаем в лабораториях, когда строим систему из сверххолодных атомов. Потом я подумал, что в этой Вселенной мало что происходит, а если ничего не происходит, то значит там может не идти время", — говорит автор исследования.

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Чтобы выяснить, действительно ли время в таких системах является иллюзией, Баронтини использовал лазеры и электромагнитные силы для охлаждения около 20 000 атомов рубидия почти до абсолютного нуля. При этом он разделил эту игрушечную Вселенную на две части, чтобы она была похожа на реальную Вселенную с обычной и темной материей.

Первоначальная Вселенная по сути не имела времени и не менялась. Затем физик использовал лазеры, чтобы заставить две части маленькой Вселенной обмениваться атомами. Таким образом началось взаимодействие на квантовом уровне. В результате изменилась энтропия или мера беспорядка данной Вселенной. Известно, что в нашей Вселенной время идет в направлении увеличения энтропии.

Таким образом Баронтини смог определить внутреннее время для игрушечной Вселенной. Также он смог использовать это время в уравнении Шредингера, которое описывает эволюцию квантовых систем, для расчета квантовых состояний атомов и обнаружил, что оно совпадает с результатами эксперимента. Ученый считает, что время может быть квантовой иллюзией, которая возникает из квантовых взаимодействий между различными частями реальной Вселенной.

Но есть одна проблема: сверххолодные атомы перемещаются между частями мини-Вселенной, но не взаимодействуют сложным образом, который ожидается в более крупной Вселенной. Баронтини также говорит, что данный эксперимент не является полным подтверждением того, что время действительно ведет себя так во всех масштабах.

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