Время существует не везде: возможно, оно не будет существовать вечно

Физики пришли к выводу, что время существует только там, где пространство искривлено настолько, чтобы его поддерживать.

Предыдущие попытки согласовать квантовую теорию с общей теорией относительности привели к появлению "проблемы времени", где время ведет себя по-разному в каждом режиме. Авторы исследования, опубликованного в журнале Classical and Quantum Gravity, считают, что время может идти так, как мы ожидаем, в искривленных пространствах, но замедляться в более плоских. Это значит, что постоянно расширяющаяся Вселенная постепенно теряет контроль над самим временем. А значит время, возможно, не будет существовать вечно, пишет Popular Mechanics.

Для большинства людей время является интуитивно понятным явлением: оно идет вперед, в каждой минуте 60 секунд, а в сутках – 24 часа. При этом время, кажется всегда идет с одной скоростью.

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В рамках общей теории относительности Эйнштейна, время — это динамическое измерение, пронизывающее пространство-время. Это означает, что время относительно, поскольку оно искривляется массой и энергией. В квантовой физике время скорее является постоянной величиной и внешним фоном для изменений в системе.

В конце 1960 годов американские физики Джон Уилер и Брайс Девитт создали то, что считается первой попыткой объединить квантовую теорию и общую теорию относительности, которые не работают вместе при описании Вселенной от самых мелких до самых крупных масштабов. Известное как уравнение Уилера-Девитта не содержит переменной времени, образуя то, что сегодня известно как "проблема времени".

Физики пришли к выводу, что время существует только там, где пространство искривлено настолько, чтобы его поддерживать Фото: space.com

Физики из Бразилии также пытаются объединить непримиримые теории. В новом исследовании утверждается, что явление времени может быть неразрывно связано с геометрией самого пространства. Ученые вводят понятие геометрические часы. Это математическая конструкция, выведенная из свойств кривизны трехмерного пространства. Она определяет может ли время функционировать как осмысленный параметр.

По словам ученых, когда пространство сильно искривлено, как в условиях, которые появились стразу после Большого взрыва, время идет привычным нам образом и Вселенная эволюционирует так, как предсказывает стандартная физика. Но по мере расширения космоса и постепенно превращения пространства в более плоское, когда кривизна пространства ослабевает, геометрические часы замедляются и само понятие времени постепенно теряет свой смысл.

Это значит, что постоянно расширяющаяся Вселенная постепенно теряет контроль над самим временем. А значит время, возможно, не будет существовать вечно. Но самое главное, что время существует только там, где пространство сильно искривлено, считают физики.

Новая теория ученых утверждает, что время не является ни фундаментальным, ни универсальным параметром во Вселенной. И все же авторы отмечают, что их теория была проверена только на упрощенных космологических моделях.

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