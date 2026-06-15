Человекоподобный робот поднялся на вулкан высотой 6200 м: готовится покорить Эверест (видео)

Модифицированный робот Unitree G1 смог подняться на самую высокую гору Эквадора – потухший вулкан Чимборасо. Теперь его готовят к подъему на самую высокую гору на Земле.

Человекоподобный модифицированный робот Unitree G1 по имени Pemba успешно достиг вершины эквадорского вулкана Чимборасо высотой 6200 метров. Это первый этап проекта, предполагающий тестирование роботов экстремальных условиях, чтобы в дальнейшем их можно было использовать для исследования труднодоступных участков поверхности нашей планеты. Следующим этапом должно стать восхождение на Эверест, пишет Futurism.

Данный проект возглавляет инженер Пабло Берланга Боэмаре, основатель компании Geologic Dome, ранее работавший над природоохранными инициативами Всемирного фонда дикой природы. Проект должен дать ответ на вопрос о том, могут ли человекоподобные роботы помочь в исследовании дикой природы в самых труднодоступных местах на Земле.

Відео дня

Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026

Человекоподобный робот, оснащенный камерами, датчиками, спутниковой связью и встроенным искусственным интеллектом, мог бы автономно патрулировать большие территории, собирая при этом данные об окружающей среде.

Хотя робот Unitree G1 недавно и совершил восхождение на вершину вулкана Чимборасо в Эквадоре, он это сделал не полностью самостоятельно. Робот сам передвигался по участкам местности с уклоном менее 30 градусов. Но на более крутых и сложных участков во время 16-часового восхождения на вершину вулкана члены экспедиции несли робота на руках.

Тем не менее, результатом стали замечательные кадры, на которых робот в специальных ботинках и специально разработанной утепляющей куртке прогуливается по заснеженной вершине Чимборасо.

Теперь команда проекта намерена совершить вместе с роботом Pemba восхождение на Эверест. Сможет ли это сделать человекоподобный робот пока неясно.

Другие новости науки