Людиноподібний робот піднявся на вулкан висотою 6200 м: готується підкорити Еверест (відео)

Модифікований робот Unitree G1 зміг піднятися на найвищу гору Еквадору — згаслий вулкан Чимборасо. Тепер його готують до сходження на найвищу гору на Землі.

Людиноподібний модифікований робот Unitree G1 на ім’я Pemba успішно піднявся на вершину еквадорського вулкану Чимборасо висотою 6200 метрів. Це перший етап проекту, що передбачає тестування роботів в екстремальних умовах, щоб у подальшому їх можна було використовувати для дослідження важкодоступних ділянок поверхні нашої планети. Наступним етапом має стати сходження на Еверест, пише Futurism.

Цей проєкт очолює інженер Пабло Берланга Боемаре, засновник компанії Geologic Dome, який раніше працював над природоохоронними ініціативами Всесвітнього фонду дикої природи. Проект має дати відповідь на питання, чи можуть людиноподібні роботи допомогти в дослідженні дикої природи у найважкодоступніших місцях на Землі.

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Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026

Людиноподібний робот, оснащений камерами, датчиками, супутниковим зв’язком та вбудованим штучним інтелектом, міг би самостійно патрулювати великі території, збираючи при цьому дані про навколишнє середовище.

Хоча робот Unitree G1 нещодавно й здійснив сходження на вершину вулкану Чимборасо в Еквадорі, він зробив це не повністю самостійно. Робот самостійно пересувався по ділянках місцевості з нахилом менше 30 градусів. Але на більш крутих і складних ділянках під час 16-годинного сходження на вершину вулкана члени експедиції несли робота на руках.

Проте в результаті вийшли чудові кадри, на яких робот у спеціальних черевиках та спеціально розробленій утепленій куртці прогулюється засніженою вершиною Чимборасо.

Тепер команда проекту має намір здійснити разом із роботом Pemba сходження на Еверест. Чи зможе це зробити людиноподібний робот, поки що невідомо.

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