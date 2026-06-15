Час існує не скрізь: можливо, він не існуватиме вічно

Фізики дійшли висновку, що час існує лише там, де простір викривлений настільки, щоб його підтримувати.

Попередні спроби узгодити квантову теорію із загальною теорією відносності призвели до виникнення "проблеми часу", коли час поводиться по-різному в кожному режимі. Автори дослідження, опублікованого в журналі Classical and Quantum Gravity, вважають, що час може йти так, як ми очікуємо, у викривлених просторах, але сповільнюватися в більш плоских. Це означає, що Всесвіт, який постійно розширюється, поступово втрачає контроль над самим часом. А отже, час, можливо, не існуватиме вічно, пише Popular Mechanics.

Для більшості людей час є інтуїтивно зрозумілим явищем: він плине вперед, у кожній хвилині — 60 секунд, а в добі — 24 години. При цьому час, здається, завжди плине з однаковою швидкістю.

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У рамках загальної теорії відносності Ейнштейна час — це динамічний вимір, що пронизує простір-час. Це означає, що час є відносним, оскільки він викривляється під впливом маси та енергії. У квантовій фізиці час скоріше є постійною величиною та зовнішнім фоном для змін у системі.

Наприкінці 1960-х років американські фізики Джон Вілер і Брайс Девітт створили те, що вважається першою спробою об’єднати квантову теорію та загальну теорію відносності, які не працюють разом при описі Всесвіту від найдрібніших до найбільших масштабів. Відоме як рівняння Вілера-Девітта не містить змінної часу, утворюючи те, що сьогодні відомо як "проблема часу".

Фізики дійшли висновку, що час існує лише там, де простір викривлений настільки, щоб його підтримувати Фото: space.com

Фізики з Бразилії також намагаються поєднати несумісні теорії. У новому дослідженні стверджується, що явище часу може бути нерозривно пов’язане з геометрією самого простору. Вчені вводять поняття геометричного годинника. Це математична конструкція, виведена з властивостей кривизни тривимірного простору. Вона визначає, чи може час функціонувати як осмислений параметр.

За словами вчених, коли простір сильно викривлений, як в умовах, що виникли одразу після Великого вибуху, час плине звичним для нас чином, і Всесвіт еволюціонує так, як це передбачає стандартна фізика. Але в міру розширення космосу і поступового перетворення простору на більш плоский, коли кривизна простору слабшає, геометричний годинник сповільнюється і саме поняття часу поступово втрачає свій сенс.

Це означає, що Всесвіт, який постійно розширюється, поступово втрачає контроль над самим часом. А отже, час, можливо, не існуватиме вічно. Але найголовніше, що час існує лише там, де простір сильно викривлений, вважають фізики.

Нова теорія вчених стверджує, що час не є ані фундаментальним, ані універсальним параметром у Всесвіті. Проте автори зазначають, що їхня теорія була перевірена лише на спрощених космологічних моделях.

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