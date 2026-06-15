Астма и кошки: ученые развеяли самое укоренившееся заблуждение

Новое исследование с участием более 30 тыс. детей показало, что проживание с кошками в одном доме не усугубляет астму у людей.

На сегодняшний день астма является одной из самых распространенных причин госпитализации детей. Распространенность этого заболевания варьируется в зависимости от страны, региона и состояния окружающей среды. К примеру, до 1 из 5 детей страдают астмой на Британских островах и в некоторых частях Ближнего Востока и Океании, пишет Independent.

В число факторов риска входит загрязнение воздуха, вирусные инфекции в детстве, ожирение, аллергия (сенная лихорадка или экзема). Также некоторые пациенты сообщали, что контакт с шерстью животных иногда вызывал приступы астмы.

Но клинических данных, которые бы доказывали, что шерсть животных провоцирует астму, было очень мало. На эту тему проводились только небольшие исследования.

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Теперь же данные более обширного исследования показывают, что совместное проживание с кошками не ухудшает состояние детей, которые страдают астмой и аллергией.

“В этом исследовании, проведенном на общенациональной когорте детей в Швеции с астмой и аллергией, мы показали, что у детей, живущих с кошкой, в краткосрочной перспективе наблюдались такие же показатели тяжести астмы, как и у детей, живущих без кошек”, — говорит автор нового исследования из Каролинского института в Стокгольме Рести Путри.

“Мы также не обнаружили каких-либо различий в исходах астмы, связанных с количеством кошек, полом кошки или ее возрастом”, - добавила эксперт.

В исследовании были проанализированы данные о состоянии здоровья 30 277 детей в возрасте от 4 до 17 лет с диагнозом астма или аллергия дыхательных путей.

Участники наблюдались в течение более 24 месяцев до 2024 года для отслеживания исходов астмы, с записью диагнозов, обращений в отделение неотложной помощи, назначенных лекарств, результатов тестов на контроль астмы и спирометрии.

Примерно каждый десятый ребенок, участвовавший в исследовании, проживал в семье, где по состоянию на 2023 год была хотя бы одна кошка. Эти данные были получены из Национального реестра кошек Швеции, где регистрация домашних кошек является обязательной для всех животных, родившихся после 2008 года.

Анализ показал, что не было значимой связи между воздействием домашних кошек и обострениями астмы.

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