У диких и домашних кошек есть общая слабость: одержимы одним и тем же растением (видео)

Исследователи получили первые доказательства того, что не только домашние кошки неравнодушны к кошачьей мяте — это справедливо и для диких пустынных кошек.

Кошки, как известно, одержимы кошачьей мятой. Но недавняя публикация в социальных сетях, опубликованная Бронксским зоопарком в Нью-Йорке указывает на то, что не только властные домашние кошки питают слабость к этому растению — это справедливо и для диких пустынных кошек, пишет Popular Science.

В ролике видно, как трехлетняя самка песчаной кошки (Felis margarita) играет с мячиком, наполненным кошачьей мятой. Песчаные кошки — единственный вид, обитающий в настоящей пустыне. Эти животные способны выдерживать как исключительную жару, так и холод. Песчаные кошки также встречаются по всей Северной Африке, а также в Юго-Западной и Центральной Азии.

Відео дня

По словам сотрудников зоопарка, они добавили в этот мячик кошачью мяту, чтобы дать песчаным кошкам новый предмет для физической и умственной стимуляции. Исследования уже показали, что кошки реагируют на химическое вещество в кошачьей мяте, известное как непеталактон. Его основная функция — отпугивать насекомых от растения, однако многих кошек этот запах привлекает. К счастью, растение полностью безопасно и не токсично для животных.

Отметим, что кошачья мята относится к семейству мятных. По словам куратора приматов и мелких млекопитающих в Обществе охраны дикой природы Джессики Муди, не все виды кошачьих одинаково чувствительны к кошачьей мяте. Более того, пол и возраст животного также влияют на реакцию кошек.

Сотрудники зоопарка Бронкса отмечают, что часто используют кошачью мяту, официально называемую Nepeta cataria, а также другие запахи, чтобы стимулировать естественное поведение, такое как исследование и игра.

Так или иначе, кошачья мята, вероятно, также работает и на песчаных кошек, которые сегодня находятся в Красном списке и классифицируются как вид, вызывающий наименьшие опасения. Впрочем, из-за низкой плотности популяции и суровых условий окружающей среды трудно отслеживать истинные дикие популяции. Ученые также отмечают, что основными угрозами для выживания вида является потеря среды обитания и сокращение численности добычи.

Другие новости науки