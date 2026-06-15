Астма та коти: вчені розвіяли найпоширенішу помилку

Нове дослідження, в якому взяли участь понад 30 тис. дітей, показало, що проживання з котами в одному будинку не погіршує перебіг астми у людей.

На сьогодні астма є однією з найпоширеніших причин госпіталізації дітей. Поширеність цього захворювання варіюється залежно від країни, регіону та стану навколишнього середовища. Наприклад, до 1 з 5 дітей страждають на астму на Британських островах та в деяких частинах Близького Сходу й Океанії, пише Independent.

До факторів ризику належать забруднення повітря, вірусні інфекції в дитинстві, ожиріння, алергія (сінна лихоманка або екзема). Також деякі пацієнти повідомляли, що контакт із шерстю тварин іноді викликав напади астми.

Але клінічних даних, які б підтверджували, що шерсть тварин провокує астму, було дуже мало. На цю тему проводилися лише невеликі дослідження.

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Натомість дані більш масштабного дослідження свідчать, що спільне проживання з котами не погіршує стан дітей, які страждають на астму та алергію.

"У цьому дослідженні, проведеному на загальнонаціональній когорті дітей у Швеції, які страждають на астму та алергію, ми показали, що у дітей, які живуть із кішкою, у короткостроковій перспективі спостерігалися такі самі показники тяжкості астми, як і у дітей, які живуть без кішок", — каже автор нового дослідження з Каролінського інституту в Стокгольмі Ресті Путрі.

"Ми також не виявили жодних відмінностей у перебігу астми, пов’язаних із кількістю котів, статтю кота чи його віком", — додала експертка.

У дослідженні було проаналізовано дані про стан здоров’я 30 277 дітей віком від 4 до 17 років із діагнозом "астма" або "алергія дихальних шляхів".

Учасників спостерігали протягом понад 24 місяців до 2024 року з метою відстеження перебігу астми, фіксуючи діагнози, звернення до відділення невідкладної допомоги, призначені ліки, результати тестів на контроль астми та спірометрії.

Приблизно кожна десята дитина, яка брала участь у дослідженні, проживала в сім’ї, де станом на 2023 рік було хоча б одну кішку. Ці дані були отримані з Національного реєстру котів Швеції, де реєстрація домашніх котів є обов’язковою для всіх тварин, народжених після 2008 року.

Аналіз показав, що не було значущого зв’язку між присутністю домашніх котів та загостреннями астми.

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