Самый редкий кит в мире имеет в желудке 9 камер: живым его никто не видел (фото)

Первое в истории вскрытие самого редкого в мире кита позволило ученым получить больше информации об этом морском животном, живущем уже 20 миллионов лет на Земле.

Южноамериканский ремнезуб (Mesoplodon traversii) считается самым редким китом на Земле. Это вид зубатых клюворылах китов. За последние 150 лет ученые подтвердили существование всего шести китов данного вида, но ни разу этих морских животных еще не видели живыми. Все их тела выбрасывало на берег в разное время. Два года назад ученые из Новой Зеландии провели первое в истории вскрытие самого редкого в мире кита и получили очень важную информацию об анатомии данного вида, пишет IFLScience.

Летом 2024 года на берег в Новой Зеландии было выброшено тело мертвого кита. Прибывшие на место биологи выяснили, что это самец южноамериканского ремнезуба длиной 5 метров. Это был лишь шестой случай в истории, когда ученые смогли изучить представителя одного из наименее изученных видов крупных млекопитающих, живущих на Земле.

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Считается, что ремнезубы обитают на нашей планете уже примерно 20 миллионов лет, но вид Mesoplodon traversii является самым редким.

Через полгода после обнаружения мертвого тела в Новой Зеландии, ученые провели первое в истории вскрытие южноамериканского ремнезуба, что позволило получить новые данные об анатомии самого редкого кита в мире.

Ученые из Новой Зеландии провели первое в истории вскрытие самого редкого в мире кита и получили очень важную информацию об анатомии данного вида Фото: IFLS

Впервые ученые выяснили, что у этих морских животных есть крошечные рудиментарные зубы в верхней челюсти. Вероятно, в далеком прошлом они играли важную роль в жизни китов данного вида, но со временем их значение резко уменьшилось.

Уменьшенные задние конечности китов часто приводят в качестве еще одного примера рудиментарных структур, оставшихся со времен жизни китов на суше 50 миллионов лет назад. Сейчас эти конечности редуцированы до крошечных остатков таза, но они все еще могут выполнять довольно важную функцию.

Одной из самых интересных открытий, которое сделали ученые во время исследования тела мертвого кита, стало то, что было обнаружено наличие девяти желудочных камер. У человека желудок имеет одну камеру, а у коров их четыре.

Исследование желудка ремнезуба позволило ученым выяснить, чем питаются эти киты. Были обнаружены останки кальмаров и каких-то неизвестных морских существ.

Морские биологи не теряют попыток обнаружить живого южноамериканского ремнезуба, но пока что они не увенчались успехом. Никто точно не знает, сколько их осталось на нашей планете и почему их так сложно обнаружить живыми.

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