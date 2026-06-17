160-летняя загадка Чарльза Дарвина решена: существует темное биологическое разнообразие

Ученые смогли найти решение парадокса натурализации Дарвина, который предложил два противоречивых объяснения приживаемости чужеродных видов.

Ученые нашли решение одной из давних загадок экологии. Это так называемая загадка натурализации Дарвина или парадокс натурализации Дарвина. Этот термин включает в себя объяснение того, почему одни виды успешно приживаются в новой среде обитания, а другие — нет. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, пишет Phys.

В XIX веке Чарльз Дарвин выдвинул предложил два противоречивых объяснения для успешности приживаемости чужеродных видов на новом месте.

Одно объяснение гласит, что чужеродный вид, прибывший в новую среду обитания, имеет больше шансов на выживание, если он тесно связан с местными видами. Причина в том, что у них похожие эволюционные адаптации, помогающие выживать в данном климате и условиях.

Второе объяснение гласит, что чужеродные виды имеют больше шансов на выживание на новом месте, если они не имеют близких родственников среди местных видов. Они не будут конкурировать за ресурсы.

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Это называется парадокс натурализации Дарвина, и экологи спорят уже более 160 лет о том, когда можно применить одно объяснение, а когда другое.

Теперь исследователи обнаружили, что ответ на давнюю загадку Дарвина скрывается в так называемой темном биологическом разнообразии. Этим термином ученые обозначили виды, которые потенциально могли бы обитать в данном месте, но фактически там не встречаются. Вместе с существующими видами темное разнообразие представляет все виды, для которых условия среды обитания подходят. Термин также позволяет оценить, какую долю потенциального количества видов содержит экосистема.

Во время исследования ученые изучили экосистему шведских озер, чтобы получить данные о приживаемости чужеродных видов.

Выяснилось, что в озерах, которые походят для меньшего количества видов, но где фактически присутствует большая доля видов, которые могли бы там жить, чужеродные виды, похожие на местные, выживают лучше.

В озерах, которые являются подходящим местом для жизни большего количества видов, но где фактически присутствовала меньшая доля этих видов, чужеродные виды, использующие не те ресурсы, что местные виды, выживали лучше.

Таким образом, решение парадокса натурализации Дарвина зависит от того, сколько видов теоретически могло бы жить в данном регионе, и какая их доля фактически там встречается, говорят ученые.

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