Самая экстремальная планета: прогноз погоды показал дожди из рубинов и сапфиров

Астрономы провели новое исследование WASP-121b похожей на мяч для регби.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб смогли составить прогноз погоды для планеты, которая находится вне Солнечной системы. Там ветер дует со скоростью 18 000 км/ч и выпадают дожди из жидкого железа, а также рубинов и сапфиров. WASP-121b – это одна из самых экстремальных известных планет. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

WASP-121b – это газовый гигант, который находится так близко к своей звезде, что год там длится всего 30,5 земных часов. Если бы планета находилась ближе, то звезда своей гравитацией разорвала ее на части. И все же сильная гравитация звезды изменила форму планеты – она похожа на мяч для регби.

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Эта планета всегда обращена к своей звезде только одной стороной, а потому у нее есть дневное и ночное полушарие. Но астрономам удалось провести наблюдение за двумя разными частями планеты, где существует значительная разница в температурах.

Как показывает исследование, на более горячей дневной стороне температура настолько высокая, что металлы плавятся и испаряются, а затем переносятся чрезвычайно быстрыми ветрами на холодную ночную сторону. Там железо превращается в жидкость и выпадает в виде дождя. Также на планете идут дожди из рубинов и сапфиров, состоящих и алюминия, кислорода и железа.

Исследователи обнаружили значительные различия в атмосферных условиях и температуре на планете в утренние и вечерние часы на линии терминатора, разделяющей дневную и ночную сторону. Это открытие согласуется с ранее обнаруженными ветрами, переносящими тепло с чрезвычайно горячей дневной стороны планеты на более холодную ночную.

Более горячая сторона планеты позволяет расщеплять молекулы воды в верхних слоях атмосферы планеты. Более холодная сторона, тем временем, частично скрыта облаками, состоящими из силикатных минералов.

Полученные результаты дополняют растущий объем исследований экстремальной погоды на планете WASP-121b. Предыдущие наблюдения обнаружили свидетельства того, что магний и железо покидают атмосферу планеты под воздействием ультрафиолетового излучения звезды.

Этот метод прогнозирования погоды на далеких планетах можно применить и к другим подобным экстремальным мирам, говорят ученые.

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