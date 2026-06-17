В Антарктиде исчез кусок льда размером с Украину: ученые предупреждают о грядущей катастрофе

Огромный кусок морского льда исчез с западного побережья Антарктиды, и ученые опасаются, что он может никогда больше не образоваться.

Обычно зимой в Антарктиде, которая продолжается с марта по октябрь, количество морского льда, окружающего континент, заметно увеличивается. Теперь же ученые сообщают о том, что у западного побережья Антарктиды, в море Беллинсгаузена, не образовался ледяной массив размером с Украину. И это очень плохие новости для всей планеты, пишет Live Science.

Ученые получили данные со спутников, наблюдающих за изменениями, происходящими на нашей планете, и обнаружили, что примерно 650 000 квадратных километров морского льда возле Антарктиды еще не образовалось. Это немного больше площади Украины. Исследователи говорят, что такой ледяной массив обычно формируется зимой в Антарктиде, но теперь его нет.

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Уилл Хоббс из Университета Тасмании говорит, что он обеспокоен отсутствием такого огромного количества морского льда и уже несколько лет он фиксирует сокращение морского льда возле Антарктиды. Вероятно, это одно из последствий глобального потепления и ученый считает, что больше этот обширный участок морского льда в море Беллинсгаузена формироваться не будет.

Сокращение морского льда в Антарктиде происходит гораздо медленнее, чем в Арктике. Но в последние годы ученые наблюдают поразительные сокращение площади морского льда возле Антарктиды. И это вызывает сильное беспокойство относительно будущего нашей планеты.

Эдвард Доддридж из Института морских и антарктических исследований в Австралии говорит, что его уже не удивляет сокращение площади морского льда в Антарктиде и это может стать закономерностью.

Уменьшение площади морского льда, вероятно, будет иметь множество негативных последствий для нашей планеты. Например, эта область морского льда обычно является средой обитания для антарктических животных. Морской лед также играет важную роль в регулировании климата, в том числе, управляя ключевыми океанскими течениями.

Вдоль побережья, недалеко от исчезнувшего морского льда, находится ключевой шельфовый ледник в Антарктиде, ледник Туэйтса, получивший прозвище "ледник Судного дня". Считается, что скоро он может разрушиться и это приведет к повышению уровня моря на 65 сантиметров в ближайшие столетия. Прибрежные города по всему миру будут затоплены.

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