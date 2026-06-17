Историческая лунная миссия NASA установила несколько рекордов: один побить не удалось (видео)

Пока что главной пилотируемой миссией NASA за последние полвека остается “Артемида-2”. В рамках этой миссии астронавты должны были двигаться с самой большой скоростью в истории.

Астронавты NASA, которые облетели Луну и вернулись домой в апреле 2026 года уже вошли в историю. Это были первые люди, побывавшие возле Луны за более чем 50 лет. Они побывали дальше от Земли, чем кто-либо из людей, но один из запланированных рекордов так и не был установлен, пишет IFLScience.

Видео записано камерой корабля "Орион" во время лунной миссии "Артемида-2"

На сегодня самым быстрым космическим аппаратом является солнечный зонд "Паркер", созданный NASA для изучения Солнца с близкого расстояния. В 2023 году он установил рекорд, когда двигался со скоростью 635 266 км/ч. В 2024 году его скорость достигла 690 000 км/ч. Но это беспилотный космический корабль. Какова самая высокая скорость, с которой когда-либо путешествовали люди?

Відео дня

Пилотируемая миссия NASA "Артемида-2", во время которой астронавты на космическом корабле "Орион" облетели Луну и вернулись обратно, изначально позиционировалась как рекордная. Астронавты должны были установить несколько рекордов, отправившись впервые с 1972 года к Луне. Хотя они вошли в историю и установили несколько рекордов, один все же побить не удалось.

Например, Рид Уайзман стал самым пожилым человеком, совершившим облет Луны, Кристина Кох стала первой женщиной, которая оказалась за пределами околоземной орбиты и возле Луны, а Виктор Гловер стал первым чернокожим мужчиной, который также оказался возле Луны.

Еще один рекорд был установлен всеми астронавтами миссии "Артемида-2". 7 апреля 2026 года космический корабль "Орион" находился на расстоянии 406 771 км от Земли. До этого дальше всего от нашей планеты, на расстоянии 400 171 км, находился экипаж миссии NASA "Аполлон-13" в апреле 1970 года.

Еще один рекорд был установлен всеми астронавтами миссии "Артемида-2". 7 апреля 2026 года космический корабль "Орион" находился на расстоянии 406 771 км от Земли

Планировалось, что экипаж исторической миссии "Артемида-2" установит новый рекорд скорости движения человека во время космических полетов. Ожидалось, что корабль "Орион" во время возвращения на Землю войдет в атмосферу со скоростью 40 000 км/ч. Но ученые из NASA изменили траекторию полета, чтобы не пострадал теплозащитный экран корабля, а потому "Орион" вошел в атмосферу со скоростью 39 472 км/ч.

Хотя это все равно очень быстро, экипажу миссии "Артемида-2" не удалось побить рекорд скорости, установленный в время входа в атмосферу корабля "Аполлон-10" в 1969 году — 39 937 км/ч.

Видео записано камерой корабля "Орион" во время миссии "Артемида-1", когда он входил в атмоферу Земли

Напоминаем, что на 2028 год NASA запланировало первую с 1972 года высадку астронавтов на поверхность Луны. Возможно, экипаж миссии "Артемида-4" установит новые рекорды в космосе.

Другие новости науки