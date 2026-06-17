Самая известная черная дыра преодолела скорость света: это невозможно (фото)

Астрономы получили самое детальное изображение струи сверхмассивной черной дыры M87* в рентгеновском диапазоне света. Это первая сфотографированная человечеством черная дыра.

С помощью космического рентгеновского телескопа NASA Чандра астрономы получили самое детальное на сегодняшний день изображение выброса струи из сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87. Это первая черная дыра, которую напрямую сфотографировали ученые и в 2019 году представили ее снимок. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показало, что некоторые структуры в струе черной дыры двигались быстрее скорости света, хотя это невозможно. На самом деле никакие законы физики не нарушены, пишет Space.

Сверхмассивная черная дыра M87*, масса которой в 6,5 миллиардов раз превышает массу Солнца, находится в центре галактики М87 на расстоянии 55 миллионов световых лет от нас. Один световой год – это почти 10 триллионов километров. А масса Солнца примерно в 330 000 раз превышает массу Земли.

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М87* - это первая сфотографированная человечеством черная дыра Фото: EHT Collaboration

Черная дыра M87* активно притягивает и поглощает окружающие газ и пыль. Это вещество направляется к полюсам черной дыры и выбрасывается в виде струй. Материя вылетает в космос со скоростью, которая очень близка к скорости света, а сами струи имеют длину в тысячи световых лет.

Раньше астрономы уже наблюдали за струями черной дыры M87* в видимом и инфракрасном диапазоне света. Теперь же они получили самое детальное изображение одной из струй черной дыры в рентгеновском диапазоне света. В результате астрономы обнаружили сложный поток вещества внутри струи, который оказался более динамичным, чем предполагалось ранее.

С помощью космического рентгеновского телескопа NASA Чандра астрономы получили самое детальное на сегодняшний день изображение выброса струи из сверхмассивной черной дыры M87* Фото: NASA

По словам ученых, ранее некоторые структуры внутри струй казались едиными, но новое наблюдение показало, что это отдельные потоки материи. Это исследование позволяет улучшить понимание физики струй сверхмассивных черных дыр.

Некоторые структуры в струе, кажется, двигались со скоростью, которая примерно в 5 раз превышает скорость света. Но это невозможно. Согласно теории относительности Эйнштейна, ни один объект, имеющий массу, не может двигаться быстрее безмассовых частиц света – фотонов. Ни один объект с массой также не может двигаться и со скоростью света, составляющей 300 000 км/с.

Неужели астрономы сделали открытие, которое нарушает законы физики? На самом деле наблюдаемое сверхсветовое движение представляет собой оптическую иллюзию. Она возникает, когда материя движется со скоростью, близкой к скорости света, в сторону Земли.

Поскольку именно через эти струи сверхмассивные черные дыры возвращают энергию в окружающую галактику, такие наблюдения помогают лучше понять, как черные дыры влияют на эволюцию своих галактик.

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