Призраки Амазонки: ученые получили снимки неуловимых короткоухих собак и очень удивились (фото)

Считалось, что это очень редкий вид тропических животных. Новое исследование показывает, что, вероятно, эти хищники просто умеют хорошо скрываться от людей.

Ученые с помощью сети скрытых камер, установленных в тропических лесах бассейна реки Амазонка на территории Боливии и Перу, смогли получить сотни новых фотографий короткоухой собаки (Atelocynus microtis). Этот загадочный представитель семейства псовых назван "собакой-призраком" из-за того, что этих хищных животных сложно обнаружить. Новые данные раскрывают некоторые секреты короткоухих собак. Исследование опубликовано в журнале Neotropical Biology and Conservation, пишет IFLScience.

Короткоухая собака считается видом, который находится под угрозой исчезновения, несмотря на то, что животное не часто попадается людям на глаза. Неуловимость тропических хищников можно частично объяснить тем, что они живут в густых, отдаленных джунглях Амазонии, куда редко добираются люди. И все же вырубка лесов приводит к сокращению мест обитания короткоухой собаки.

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Ученые собрали фотографии, а также редкие видеокадры, сделанные сетью скрытых камер, установленных в разных районах тропических лесов Амазонии. В результате исследователи дикой природы получили почти 600 изображений неуловимых короткоухих собак.

До недавнего времени ученые очень мало знали об этом виде тропических хищников. Активизация полевых исследований за последние несколько лет дала значительно больше данных. Но новое исследование предоставляет один из самых глубоких обзоров этого вида на сегодняшний день.

Ученые собрали фотографии, а также редкие видеокадры, сделанные сетью скрытых камер, установленных в разных районах тропических лесов Амазонии Фото: IFLS

Новые фотографии дают детальное представление о внешности короткоухой собаки. Как подсказывает название, у них очень маленькие, округлые уши, а также большая голова, густая шерсть, пушистый хвост и относительно длинное тело.

Ученые выяснили, что эти животные имеют полуперепончатые лапы. Это говорит о том, что короткоухие собаки имеют некоторый опыт передвижения в водной среде, хотя этот вид, как правило, проводит большую часть времени в высокогорных лесах вдали от рек.

Исследование показывает, что животные преимущественно ведут дневной образ жизни. Пик их активности приходится на период с 6 часов утра до 12 часов дня. Короткоухие собаки были очень редко замечены на закате и рассвете. Возможно, это связано с тем, чтобы не пресекаться с хищниками, ведущими вечерний и ночной образ жизни.

Ученые говорят, что больше всего их удивило то, что короткоухие собаки на самом деле являются более распространенным видом, чем предполагалось. Считалось, что их редко можно увидеть, ведь их очень мало, но оказалось, что это не так. Скрытые камеры позволили выяснить, что плотность распространения короткоухих собак составляет около 15 особей на 100 квадратных километров. Это говорит том, что эти животные даже более многочисленны, чем другие крупные хищники в данном регионе, такие как ягуары.

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