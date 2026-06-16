Привиди Амазонки: вчені отримали знімки невловимих короткоухих собак і були дуже здивовані (фото)

Вважалося, що це дуже рідкісний вид тропічних тварин. Нове дослідження показує, що, ймовірно, ці хижаки просто вміють добре ховатися від людей.

Вчені за допомогою мережі прихованих камер, встановлених у тропічних лісах басейну річки Амазонки на території Болівії та Перу, змогли отримати сотні нових фотографій коротковухого собаки (Atelocynus microtis). Цей загадковий представник родини псових отримав назву "собака-привид" через те, що цих хижих тварин важко виявити. Нові дані розкривають деякі секрети коротковухих собак. Дослідження опубліковано в журналі Neotropical Biology and Conservation, пише IFLScience.

Коротковуха собака вважається видом, що перебуває під загрозою зникнення, незважаючи на те, що ця тварина нечасто трапляється на очі людям. Непомітність тропічних хижаків можна частково пояснити тим, що вони живуть у густих, віддалених джунглях Амазонії, куди рідко добираються люди. І все ж вирубка лісів призводить до скорочення місць проживання коротковухої собаки.

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Вчені зібрали фотографії, а також рідкісні відеокадри, зроблені мережею прихованих камер, встановлених у різних районах тропічних лісів Амазонії. У результаті дослідники дикої природи отримали майже 600 зображень невловимих коротковухих собак.

Донедавна вчені знали дуже мало про цей вид тропічних хижаків. Активізація польових досліджень за останні кілька років дала значно більше даних. Але це нове дослідження є одним із найґрунтовніших оглядів цього виду на сьогодні.

Вчені зібрали фотографії, а також рідкісні відеокадри, зроблені мережею прихованих камер, встановлених у різних районах тропічних лісів Амазонії Фото: IFLS

Нові фотографії дають детальне уявлення про зовнішність коротковухої собаки. Як випливає з назви, у них дуже маленькі, округлі вуха, а також велика голова, густа шерсть, пухнастий хвіст і відносно довге тіло.

Вчені з'ясували, що ці тварини мають напівперетинчасті лапи. Це свідчить про те, що короткоухі собаки мають певний досвід пересування у водному середовищі, хоча цей вид, як правило, проводить більшу частину часу у високогірних лісах далеко від річок.

Дослідження показує, що тварини переважно ведуть денний спосіб життя. Пік їхньої активності припадає на період з 6-ї години ранку до 12-ї години дня. Короткоухих собак дуже рідко бачили на заході та світанку. Можливо, це пов'язано з тим, щоб не стикатися з хижаками, які ведуть вечірній та нічний спосіб життя.

Вчені зазначають, що найбільше їх здивувало те, що короткоухі собаки насправді є більш поширеним видом, ніж передбачалося. Раніше вважалося, що їх рідко можна побачити, адже їх дуже мало, але виявилося, що це не так. Приховані камери дозволили з'ясувати, що щільність поширення короткоухих собак становить близько 15 особин на 100 квадратних кілометрів. Це свідчить про те, що ці тварини навіть численніші, ніж інші великі хижаки в цьому регіоні, такі як ягуари.

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