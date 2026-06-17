Історична місячна місія NASA встановила кілька рекордів: один не вдалося побити (відео)

Наразі головною пілотованою місією NASA за останні півстоліття залишається "Артеміда-2". У рамках цієї місії астронавти мали рухатися з найбільшою швидкістю в історії.

Астронавти NASA, які облетіли Місяць і повернулися додому у квітні 2026 року, вже увійшли в історію. Це були перші люди, які побували поблизу Місяця за останні понад 50 років. Вони побували далі від Землі, ніж будь-хто з людей, але один із запланованих рекордів так і не був встановлений, пише IFLScience.

Відео записано камерою корабля "Оріон" під час місячної місії "Артеміда-2"

На сьогодні найшвидшим космічним апаратом є сонячний зонд "Паркер", створений NASA для дослідження Сонця з близької відстані. У 2023 році він встановив рекорд, рухаючись зі швидкістю 635 266 км/год. У 2024 році його швидкість сягнула 690 000 км/год. Але це безпілотний космічний корабель. Яка найвища швидкість, з якою коли-небудь подорожували люди?

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Пілотована місія NASA "Артеміда-2", під час якої астронавти на космічному кораблі "Оріон" облетіли Місяць і повернулися назад, спочатку позиціонувалася як рекордна. Астронавти мали встановити кілька рекордів, вирушивши до Місяця вперше з 1972 року. Хоча вони увійшли в історію й встановили кілька рекордів, один із них все ж не вдалося побити.

Наприклад, Рід Вайзман став найстаршою людиною, яка здійснила обліт Місяця, Крістіна Кох стала першою жінкою, яка опинилася за межами навколоземної орбіти та поблизу Місяця, а Віктор Гловер став першим чорношкірим чоловіком, який також опинився поблизу Місяця.

Ще один рекорд був встановлений усіма астронавтами місії "Артеміда-2". 7 квітня 2026 року космічний корабель "Оріон" перебував на відстані 406 771 км від Землі. До цього найдалі від нашої планети, на відстані 400 171 км, перебував екіпаж місії NASA "Аполлон-13" у квітні 1970 року.

Ще один рекорд був встановлений усіма астронавтами місії "Артеміда-2". 7 квітня 2026 року космічний корабель "Оріон" перебував на відстані 406 771 км від Землі

Планувалося, що екіпаж історичної місії "Артеміда-2" встановить новий рекорд швидкості руху людини під час космічних польотів. Очікувалося, що корабель "Оріон" під час повернення на Землю увійде в атмосферу зі швидкістю 40 000 км/год. Однак вчені з NASA змінили траєкторію польоту, щоб не пошкодити теплозахисний екран корабля, і тому "Оріон" увійшов в атмосферу зі швидкістю 39 472 км/год.

Хоча це все одно дуже швидко, екіпажу місії "Артеміда-2" не вдалося побити рекорд швидкості, встановлений під час входу в атмосферу корабля "Аполлон-10" у 1969 році — 39 937 км/год.

Відео записано камерою корабля "Оріон" під час місії "Артеміда-1", коли він входив в атмосферу Землі

Нагадуємо, що на 2028 рік NASA запланувала першу з 1972 року висадку астронавтів на поверхню Місяця. Можливо, екіпаж місії "Артеміда-4" встановить нові рекорди в космосі.

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