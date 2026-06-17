В Антарктиді зник шматок льоду розміром з Україну: вчені попереджають про майбутню катастрофу

Величезний шматок морського льоду зник із західного узбережжя Антарктиди, і вчені побоюються, що він може більше ніколи не утворитися.

Зазвичай взимку в Антарктиді, яка триває з березня по жовтень, кількість морського льоду, що оточує континент, помітно збільшується. Тепер же вчені повідомляють, що біля західного узбережжя Антарктиди, у морі Беллінсгаузена, не утворився крижаний масив розміром з Україну. І це дуже погані новини для всієї планети, пише Live Science.

Вчені отримали дані з супутників, які стежать за змінами, що відбуваються на нашій планеті, і виявили, що приблизно 650 000 квадратних кілометрів морського льоду біля Антарктиди ще не утворилося. Це трохи більше за площу України. Дослідники зазначають, що такий крижаний масив зазвичай формується взимку в Антарктиді, але зараз його немає.

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Вілл Хоббс з Університету Тасманії зазначає, що його турбує відсутність такої величезної кількості морського льоду, і вже кілька років поспіль він фіксує скорочення площі морського льоду поблизу Антарктиди. Ймовірно, це один із наслідків глобального потепління, і вчений вважає, що ця велика ділянка морського льоду в морі Беллінсгаузена більше не утворюватиметься.

Скорочення площі морського льоду в Антарктиді відбувається набагато повільніше, ніж в Арктиці. Однак останніми роками вчені спостерігають вражаюче скорочення площі морського льоду поблизу Антарктиди. І це викликає серйозне занепокоєння щодо майбутнього нашої планети.

Едвард Доддрідж з Інституту морських та антарктичних досліджень в Австралії зазначає, що його вже не дивує скорочення площі морського льоду в Антарктиді і що це може стати закономірністю.

Зменшення площі морського льоду, ймовірно, матиме чимало негативних наслідків для нашої планети. Наприклад, ця зона морського льоду зазвичай є місцем проживання антарктичних тварин. Морський лід також відіграє важливу роль у регулюванні клімату, зокрема, впливаючи на ключові океанічні течії.

Уздовж узбережжя, неподалік від зниклого морського льоду, розташований ключовий шельфовий льодовик в Антарктиді — льодовик Туейтса, який отримав прізвисько "льодовик Судного дня". Вважається, що незабаром він може зруйнуватися, і це призведе до підвищення рівня моря на 65 сантиметрів у найближчі століття. Прибережні міста по всьому світу будуть затоплені.

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